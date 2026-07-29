【重磅快評】陳其邁類動怒會立馬換來閣揆新職務？

毒油風暴燒到綠營人人自危？台北市長蔣萬安爆料高雄市長陳其邁在行政院會飆問「20%下架標準到底是誰訂的？」，全場鴉雀無聲；陳其邁反擊遭「去脈絡化」轉述，但眾人還原現場，認為陳確實動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」；不知陳其邁是故意還是無心，但至少是止損，而卓榮泰應是最該回答陳提問的人，蔣萬安今天再讚陳是最佳閣揆人選，卓揆真該好好思考去留了。

行政院7月21日下午邀集六都市長參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安27日受訪大爆會議內容，稱當天高雄市長陳其邁在會中怒罵「20％的下架標準到底是誰定的」，現場靜默，氣氛尷尬到了極點。

陳其邁此舉確實罕見，更引發關注；在蔣萬安爆料後，台中市長盧秀燕接力大讚陳有高度、有專業、敢講話，為全民問問題，很多民進黨政治人物昧著良心，不敢問這個問題。國民黨文傳會主委陳以信則質疑陳敢在會議中厲聲質問，為何出會議室就噤聲？直接點出綠營內部矛盾。

陳其邁在行政院會議中動怒，但出了會議室卻好像什麼事都沒發生過，的確很異常。在蔣萬安爆料後，陳察覺不妥，先透過市府說明當天是交流討論，沒有發飆，蔣去脈絡化的片段轉述非常不妥。一次還不夠，陳其邁還親自受訪還原當天情境，指當天討論食安修法，不在追究責任或爭執誰是誰非，他依專業提出主張，「發言語氣跟今天無異」。

好吧！就算陳其邁語氣平和，但是在場眾人還原發言內容，稱陳在會中指中聯量這麼大，如果頭前出問題，下面疲於奔命，中央應有專案管理制度；談預防性下架，陳抱怨「搞死人嘛！你今天公布一批，我去下架一批；明天再公布一批，我再去下架一批。」，中央要發揮魄力，等安全了再一次上架。最後談到風險管理，陳更說「今天講不客氣點，食藥署同時去做20%下架是在做什麼？我讀冊（台語）讀到現在，都沒有讀過這種」。說真的，這些話要用平和語氣來表達，還真是不容易。

更深一層來看陳其邁「類動怒」的演出，其實是在反映民眾不滿民進黨政府的食安政策與應變表現，身為綠營最大諸侯不能不有所表態，陳發言的背後是深沉危機感，陳連串的提問，全場官員鴉雀無聲，難道不是默認中央欠缺專案管理制度、應變無方搞死人、20%下架有違專業嗎？卓內閣的表現連綠營縣市長都挺不下去，所謂去脈絡化的轉述，根本不是重點。

陳其邁具醫師資格也是公衛專家，發言句句切中卓內閣的要害，但他沒有明說的是「20%以上才下架」的違法性，根據食安法的規定是「絕對禁止」，中聯大豆油檢出超標4倍的致癌物苯駢芘，流通就是違法，食藥署卻用行政指導宣布「混合比例低於20%就免強制下架」，等於私自開了一個綠色通道，明顯超越了法律授權。

更令人納悶的是，陳其邁追問「20%下架標準到底是誰訂的？」，衛福部及食藥署雖主張是依據106年訂定的《食品違規事件回收、下架及銷毀處理原則》進行行政裁量，但竟提不出專家會議的記錄，難道背後真的有藏鏡人？否則食藥署有什麼理由提供業者保護傘？這等同於用公權力幫業者規避食安法明訂業者應負回收義務與罰鍰，也剝奪消費者依法要求退費或求償的法律權益。

比起陳其邁，衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛更是專家中的專家，自然更清楚食安法規定，兩人卻在第一時間推出「20%混合比例下架標準」，明顯掉入法律與政治的盲點，空有專背景，卻只用小學數學及物理稀釋原則，得出 2ppb的標準，自以為行政裁量可以超越法律位階，最初源頭不就是卓榮泰裁示應該再考慮？

蔣萬安今天再讚陳其邁是最佳閣揆人選，吃豆腐成分居多，時間點也不會是現在，畢竟陳其邁還有輔選任務在身；賴清德不是輕易認錯的政治人物，畢竟他也親上火線為20%下架的行政措施背書過。至於在野黨要求中央公布專家會議記錄，恐怕沒人拿得出來， 反正民進黨政府的黑箱不勝枚舉，也不差多這一個。