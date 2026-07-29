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台灣面對安全威脅 美攝影記者：看不見的危險最可怕

中央社／ 倫敦28日專電

美國攝影記者舒爾曼（Susan Schulman）今年1月曾訪問台灣約10天，紀錄台灣如何與來自中國的安全威脅共存。她告訴中央社，在台灣她深刻感受到，無形、看不見的威脅是最難應對的，因為「你可能連是否該有所反應都無法確定」。

舒爾曼出身紐約，定居倫敦已超過30年。她的拍攝足跡遍及各大洲，作品可見於英國「金融時報」（Financial Times）、美國「紐約時報」（The NewYork Times）等國際知名媒體，曾多次接受聯合國及其他國際組織委託赴世界各地進行影像紀錄，今年1月首次造訪台灣則是受英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）之託，為RUSI發行的期刊拍攝專題故事。

舒爾曼在台期間曾走訪台北、高雄、台中，與參加空氣軟槍生存遊戲、民防訓練課程、無人機社團的民眾，以及漁民、民意代表等訪談並記錄他們的活動。她也參訪了台灣國際造船公司（台船），實地觀察造船場景。

按規劃，舒爾曼在台灣的影像紀錄應聚焦民間如何感受、經驗、理解和回應來自中國的安全威脅，而非專業軍事領域。

舒爾曼近日接受中央社專訪提到，若有機會重返台灣，她希望造訪金門、馬祖等離島，並與漁民有更深入的對話。

她說，1月訪台時，漁民似乎「不願多談」、有意避免過多接觸。考量中國近來在台灣東部海域的活動升高，舒爾曼希望未來能夠親赴相關水域研究並記錄。她也期待進一步了解，台灣的常規教育體系如何引導學童認識並演練應對各種危機狀況。

儘管在台期間多專注於與安全防衛有關的「硬核」議題，舒爾曼提到，第一次造訪台灣，她對台灣的自然美景、「傳統」與「現代」的優雅平衡，以及台灣人的溫和友善感到十分驚艷。

她說，台灣美食沒讓她失望，但「鼎泰豐」似乎稍嫌「過譽」。

關於她在台灣最深刻的體會為何、最希望透過作品傳達什麼訊息，舒爾曼指出，不可僅關注「看得見」的威脅，而是需要對整體環境、形勢和各種事件發展提高警覺，睜大眼睛試圖察覺不易識別的潛在威脅。

舒爾曼告訴中央社，這是一個不斷學習的過程，關鍵之一是面對現實並做好準備，而不是隱匿、掩飾問題，假裝問題不存在。

一旦成為被溫水烹煮的青蛙，可能連意識到自己即將被煮熟的機會都沒有。威脅的樣態可能很隱晦，悄然滋生，逐步滲透，無聲擴散。然後，就在某一天，「事情終究發生了」。

舒爾曼提到，她在台灣發現，雖然許多人能向她侃侃而談中國對台灣的威脅、以及中國奪取台灣勢必導致的災難性後果，但在「坐而言」之餘，積極「起而行」的人卻未必是多數。

此外，絕大多數受訪台灣民眾不願公開真實姓名。舒爾曼認為，這既反映對中國勢力的憂懼，也透露在如何評估和回應中國威脅上，台灣社會存在不同看法。

RUSI於27日晚間在倫敦總部舉行分享會，舒爾曼向觀眾展示她在台灣拍攝的作品並分享心得。

駐英國代表姚金祥出席致詞提到，持續面臨威脅之際，台灣致力保衛既有的自由民主生活方式。2022年2月在烏克蘭境內全面爆發的戰爭深刻改變了台灣社會對安全威脅和現代戰爭的理解。在台灣，安全防衛已不只是職業軍人的責任，而是擴及全社會，並涵蓋基礎設施防衛、供應鏈韌性的強化等。

台灣經驗也引發英國政壇的興趣，姚金祥提到，他4月曾應邀至英國國會的國家安全戰略聯席委員會，向跨黨派上、下議院議員分享台灣建構全社會防衛韌性相關作為。

倫敦 紐約 紐約時報

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