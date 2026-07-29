台股重挫國安基金是否進場 莊翠雲：持續關注情勢

近日股市連番重挫，對國安基金是否進場，財政部長莊翠雲今天表示，股市下跌有多項因素，美日韓股近日均出現下挫，台灣經濟面好，景氣燈號亮紅燈，有助於台股穩定，國安基金幕僚將持續關注國際情勢及台股走勢。

台股28日受全球晶片股重挫與亞股集體下挫影響，出現恐慌性拋售賣壓，盤中狂跌2069.19點，創史上第5大單日跌點，終場收41603.36點，下跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，跌幅4.65%，成交值增至新台幣8094.82億元。

立法院財政委員會今天審查朝野立委提案，攸關調降小客車關稅、調降汽車零組件關稅的「海關進口稅則部分稅則修正草案」等案，邀請莊翠雲列席備詢。

針對近日台股重挫，國民黨立委林德福詢問莊翠雲看法。莊翠雲表示，台灣經濟基本面良好，表現相當亮眼，主計總處預測今年經濟成長率為9.46%，國內外相關智庫都認為台灣今年經濟成長率可能超過10%；出口及訂單數據成績亮麗。

林德福進一步詢問，台股重挫國安基金是否有進場的必要。莊翠雲表示，近期股市下跌有多項因素，美股、日股及韓股近日均出現下挫，主要集中在電子與半導體類股，台股也是同類股下跌為主。但台灣經濟面好，表現亮眼，景氣燈號也呈現紅燈，均有助於台股穩定。

至於國安基金是否進場，莊翠雲說，國安基金幕僚將持續關注國際情勢及台股走勢，也會同時觀察金管會是否提出相關措施及成效，國安基金的進場有其條件，必須要經過國安基金委員會的決議才會進場，會按照規定處理。