批賴清德指鹿為馬 張雅屏：將民進黨台獨論述包裝為國家定位

民進黨主席賴清德在民進黨創黨40周年紀念活動表示，台灣已經是主權獨立國家，憲法上名稱叫做中華民國。國民黨大陸部主任張雅屏今天表示，這不是在解釋憲法，是利用總統身分，將民進黨的台獨論述強行包裝成國家定位。

張雅屏說，中華民國憲法的國家主體，從來就是中華民國。憲法第2條規定中華民國之主權屬於國民全體，第3條規定具有中華民國國籍者為中華民國國民；增修條文使用中華民國自由地區及大陸地區等制度用語。憲法從未規定台灣是個國家，更沒有把中華民國降格成一部憲法的名稱。

張雅屏表示，前總統馬英九過去曾以荷蘭與尼德蘭，比喻台灣和中華民國。這個比喻不完全精確，但至少邏輯清楚，中華民國是正式國名，台灣是社會普遍使用的稱呼；它是以中華民國為主體，吸納台灣認同，而不是先把台灣另立為國家，再將中華民國貶為外殼。

張雅屏指出，賴清德的說法恰恰相反。賴清德先預設台灣才是國家，再宣稱中華民國是憲法的名稱。這不是化解認同分歧，是偷換國家主體；不是尊重現行憲政秩序，是利用中華民國總統的權力，逐步掏空中華民國。

張雅屏表示，趙高指鹿為馬，不是因為不識鹿馬，是要測試群臣是否服從權力。賴清德也不是看不懂憲法，是企圖依靠執政權，要求全體國人接受民進黨編造的國家敘事。

張雅屏說，民進黨可以有自己的黨綱，但總統不能把黨綱冒充憲法。賴清德依中華民國憲法宣誓就任，就應忠實遵守，不是在民進黨黨慶上，為選舉與意識形態指鹿為馬，改造國家認同。