聽新聞
0:00 / 0:00
捧殺？讚陳其邁適合當閣揆 蔣萬安曝原因：高滿意度又市民健康優先
台北市長蔣萬安日前接受專訪拋倒閣說，今蔣接受黃揚明廣播專訪再度表示，他認為高雄市長陳其邁在這次毒油事件處理，讓他相當佩服，會是適合的閣揆人選。蔣今天被問及有人解讀這是「捧殺」陳其邁？蔣說，陳有很高施政滿意度，且在毒油事件讓人看到以市民健康為優先，所以會是組閣適合人選。
不過對於蔣萬安日前拋出的倒閣說，媒體人樊啓明也認為，立委搭上縣市長選情，藍營很有利，民進黨反而不敢解散國會，只敢換卓榮泰，就能實現捧殺陳其邁。蔣萬安今天專訪，就再度提到認為陳其邁會是適合的閣揆人選。
蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，媒體問蔣，有人認為這是在「捧殺」陳其邁？蔣說，其實這一次毒油事件爆發至今，卓榮泰院長應該要為整起事件負起政治責任。如果賴清德總統藉由這一次機會更換閣揆，他認為陳其邁市長會是很好的人選。
蔣說，因為陳其邁有很高的施政滿意度，而且在這一次毒油事件處理當中，看到陳敢於為高雄市民發聲，而且都是以市民的健康食安為優先的考量、堅定立場，這非常不不容易，他很佩服，所以他認為陳其邁會是接下來組閣的適合人選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。