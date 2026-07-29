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上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

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上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，都不會讓他們進到台灣來。圖／北市府提供
北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，都不會讓他們進到台灣來。圖／北市府提供

台北上海雙城論壇促成的動物交流小貓熊今天亮相，原今上海要派代表訪團來台參加活動，卻傳陸委會封殺卡關？陸委會則說北市府沒申請？北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，「都不會讓他們進到台灣來。」

林奕華說，這次北市府跟陸委會提出的公文申請，是包括台辦主任、副主任及上海市政府副秘書長一行人，除了小貓熊活動之外，還要談今年雙城論壇籌辦事宜。但陸委會是直接回覆市府，是用口頭回覆，稱台辦主任、副主任及上海市政府副秘書長都不會同意他們進到台灣來，還有三位處級處長跟副處長三位也只能來兩位。因為陸委會第一個關卡就把申請「擋住了」，市府後來也才沒有向移民署提出申請。

媒體也問林奕華，陸委會的封殺理由？林說，據聞，陸委會可能把小貓熊進來，視為統戰的一部分，但其實上海動物園跟台北動物園很早之前就簽訂有動物交換，彼此對動保、基因多樣化都有世界責任，所以本來就有這樣的簽署，這一次其實不只是上海的小貓熊要來，北市的白手長臂猿也會過去上海動物園，就是動物園彼此的交流，但可能陸委會把它視為較政治化的議題。

媒體追問，會不會擔心後續今年雙城論壇舉辦也被卡？林表示，當然，因原來是希望這次剛好有小貓熊亮相，也要談一下今年雙城論壇，因今年雙城論壇是上海市政府代表團要到北市交流參訪，也希望了解一下，上海方到台北希望對哪些部分能互相學習，所以這次的申請還包括雙城的討論，但後來非常遺憾，陸委會給了這樣的答案。

林奕華說，當然北市府還是希望接下來雙城論壇籌備的部分，市府還是會持續跟陸委會提出申請，也希望這個交流許久「你來我往」、且是談市政交流的平台，能持續在陸委會支持之下，今年可以繼續來舉辦。

林奕華表示，這次小貓熊交流來台、及原本黑腳企鵝、後改為白手長臂猿的交換，是從2023年開始雙城論壇裡就談了，基於「基因多樣性」對雙方動物園都有好處的動物交換，這次小貓雄因順利進到台灣、來到台北動物園，北市府有跟陸委會提出申請，包括有台辦主任、副主任及上海市政府副秘書長一行人，除了小貓熊進到台北動物園之外，還要談雙城事宜。

對於陸委會稱北市府沒有申請？林奕華說，市府有公文到陸委會，但陸委會是用口頭回覆給北市府，而且市府是不只一個人有接到這個電話，被告知台辦主任、副主任、副秘書長都不會讓他們進到台灣來，因為這樣，當然整團重要代表的人都進不來了，後來當然就沒有送申請到移民署。

林奕華說，北市府在6月17日就提出申請而且有正式的公文到陸委會，陸委會說北市府沒有提出申請，陸委會應該還是要檢查一下，是不是有用市政府送公文到陸委會。

北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，都不會讓他們進到台灣來。記者林麗玉／攝影
北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，都不會讓他們進到台灣來。記者林麗玉／攝影

林奕華 陸委會 上海

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