藍毒油影片案要偵辦 劉世芳：不能偽造聲音

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】北檢已經在偵辦藍營小編毒油影片深偽總統賴清德的案件！內政部長劉世芳29日表示，民主國家雖保障言論自由，但偽造別人的聲音，台灣民眾不能接受，刑事局已經依照《刑訴法》報請北檢偵辦，接下來也會尊重偵查不公開原則。

偽造聲音無法接受

內政部長劉世芳29日前往立法院內政委員會備詢。會前她被問到，「萊爾校長」小編韋淳祐遭到刑事局搜查，在野黨認為是政治迫害。劉世芳回應，台灣是民主法治的國家，絕對保障言論自由，「但是偽造別人的聲音，全體的臺灣人民都不能夠接受。」

針對個案，劉世芳透露，刑事局已經就《刑事訴訟法》第230、231條報請北檢偵辦。至於偵辦的過程，就尊重偵查不公開的原則，內政部的立場完全尊重。

做筆錄的法律依據？

媒體追問，在野黨質疑「油不得你」這支影片，因為只有檢舉沒有人提告，但小編本人卻被要求到警局來做筆錄，法律依據為何？劉世芳僅強調，不論是什麼樣子的政黨或是個人，只要觸法就全力支持警政單位依法偵辦。

她再次表示，政府不針對個案，既然警察單位已報請北檢偵辦，尊重警政與檢察單位偵查不公開，她並未明確說出根據哪條法律要求韋淳祐要到警局作筆錄。

熊本搜救隊已待命

日本熊本28日發生7.1級強震，記者詢問我國搜救隊的整備進度。劉世芳表示，消防署已經有所準備，28日晚上開始待命的團隊包括台南、新竹、嘉義與高雄。她說，高雄雖然不是輪值搜救隊的縣市，但因與熊本是姐妹市，所以市長陳其邁特別要求搜救隊也要整備，如果日方提出需求，4個小時之內就可以出發。

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