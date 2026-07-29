萊爾校長案 內政部：警檢測影片配音音色與呼吸節奏具AI生成特徵

對於網路影片「油不得你」爭議，內政部指出，經刑事局以深偽檢測工具分析，影片配音具有語速、音色、呼吸節奏及聲音特徵異常等疑似AI生成特性，有必要進一步確認影片來源，以及是否涉及不法，後續須由司法機關依法審認。

立法院內政委員會邀請內政部、警政署就萊爾校長小編遭警方調查事件提出專題報告。內政部的書面報告指出，近年生成式人工智慧及深度偽造技術快速發展，已成新形態治安議題。當深偽技術遭不法利用，足以冒充他人身分，散布不實訊息，甚至影響公共秩序或社會判斷時，警察機關依法有查證之責。

內政部說，警方7月25日接獲檢舉，啟動初步查證，檢視相關影片內容，因疑似涉及深度偽造總統聲音，先依既有機制通報社群平台，由平台依其社群守則審查，同時交由轄區警察機關協助釐清帳號是否遭冒用，確認影片來源。轄區員警前往查訪時，因當事人不在現場，僅向家屬留下聯絡方式，請當事人方便時與警方聯繫，並未入內搜索、未限制人身自由，也未強制要求到案。

內政部指出，當事人主動與警方電話聯繫，警方確認帳號及影片均為本人與其團隊製作後，即完成初步身分確認，並未要求當事人立即到案製作筆錄。整體過程，警方未採取強制處分、未強制要求影片下架，也未限制當事人表達意見。

內政部表示，警方依檢舉內容依法查證，依刑事訴訟法第230條及第231條規定，就涉案帳號及影片來源進行初步查訪，具有法律依據。若利用AI技術高度模擬他人聲音或影像，依個案情形，可能涉及違反刑法偽造私文書罪、刑法妨害名譽罪及個人資料保護法第19條非公務機關對個人資料之蒐集或處理等相關法規。

內政部指出，警方通知社群平台，是依平台社群守則建立的通報機制，是否下架相關內容，仍由平台依其規範自行判斷，警方無強制下架權限。

內政部表示，經警政署刑事警察局以深偽檢測工具分析。檢測結果顯示，影片配音具有語速、音色、呼吸節奏及聲音特徵異常等疑似 AI 生成特性，有必要進一步確認影片來源及是否涉及不法，後續須由司法機關依法審認。

內政部指出，持續要求警察機關落實三點精進措施，包括嚴守行政中立，絕不因當事人政治立場、政黨屬性或言論內容，有不同標準；強化程序正義，持續督導員警各項調查作為，均依循刑事訴訟法等相關法律規定辦理；提升深偽影音查處量能。