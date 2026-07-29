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「油不得你」影片偵辦 劉世芳：尊重偵查不公開
「油不得你」影片疑用AI合成總統賴清德聲音，疑涉偽造文書罪嫌，北檢分他字案偵處。內政部長劉世芳今天表示，尊重偵查不公開原則。
劉世芳今天上午出席立法院內政委員會會議，她於會前受訪。
對於「油不得你」影片北檢分他字案偵處，劉世芳表示，台灣是民主法治國家，絕對保障言論自由；但是偽造別人的聲音，台灣人民都不能夠接受。
她說，刑事局報請北檢偵辦，至於偵辦過程「我們尊重偵查不公開原則，站在內政部的立場就是完全尊重」。
日本熊本昨天發生規模7.1地震，劉世芳表示，消防署從昨天晚上開始有待命團隊，包括台南、新竹、嘉義甚至高雄；高雄不是輪值特搜隊，不過高雄是熊本的姐妹市，所以高雄市長陳其邁特別要求特搜隊要準備。
劉世芳強調，只要日本提出需求，特搜隊4個小時內就可以出發。
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