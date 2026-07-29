小貓熊今亮相但上海團又被封殺 蔣萬安轟陸委會：這跟統戰有何關係

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，今天台北市長蔣萬安親自宣布兩隻小貓熊的名字為甜甜、樂樂，蔣萬安今天也與首度亮相的樂樂互動，現場媒體不斷驚呼「好可愛！」

不過亮相前，原本今天上海也將派代表訪團來台參與活動，卻又傳出陸委會用各種理由封殺、卡關？蔣萬安今天被問及此事，蔣嘆很可惜，「這一次上海方代表團沒有辦法來，小動物的交流能夠對於動物的保育心力，這跟統戰有什麼關係？」

蔣萬安今天到動物園，歡迎適應新家的兩隻小貓熊甜甜、樂樂，並且與今天亮相的樂樂互動。不過亮相前，又傳出陸委會用各種理由封殺、卡關？

蔣萬安說，首先，今天很高興，能讓兩隻小貓熊來台今天亮相，這不只代表台北上海雙城論壇具體的成果，同時也是肩負起物種多樣性、及為動物保育環境永續發展非常重要的責任。

蔣說，很可惜，這一次上海方的代表團沒有辦法來，小動物的交流能夠對於動物的保育心力，這跟統戰有什麼關係？