韋淳祐遭「查水表」偽造文書偵辦 蔣萬安舉這2節目：屬言論自由範疇

台北市長蔣萬安號召725凱道反毒油集會，「萊爾校長製作團隊」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」依偽造準私文書偵辦中。對此，蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時指出，影片有清楚標示是AI技術，整件事情就是國家暴力。

蔣萬安說，他覺得非常誇張而且離譜，選在725當天，派兩個警察到韋淳祐家去要求下架。基於什麼理由？到現在沒有說清楚，連相關令狀都沒有。

蔣萬安指出，在美國有一個節目叫「Sassy Justice」，就是用 AI 模擬川普，不只他的聲音，還有他的外貌，針對時事做一些嘲諷；英國 Channel 4也有一個用AI來模擬英國女王的影像、聲音，發表聖誕節的談話，其實就是利用AI 技術來做各項的創作，這屬於言論自由的範疇。

蔣萬安說，回過頭看台灣偽造文書的構成要件，你就是必須要造成誤信，而且要侵害法益，但他看阿祐的影片，有清楚標示這是AI技術所製成的影片跟聲音，有清楚標明，而且一般人看到這影片，不會去相信這是賴清德總統親自在說、解釋苯駢芘。

蔣萬安表示，他認為這整件事情就是國家暴力，確實刻意選在凱道遊行當天，派兩警察上門「查水表」就是要製造寒蟬效應，就是要鉗制言論自由，已經不是民主法治。