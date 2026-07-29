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陳以信:政府應查中聯去年6月4日至今進口黃豆與生產油品

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照

針對中聯油脂食安風暴，國民黨文傳會主委陳以信今天表示，中聯油脂去年6月4日自行放寬黃豆驗收標準，中央必須查清楚，去年6月4日後，究竟進口多少批黃豆，生產多少油品，其中多少可能有問題，又有多少已經流入市場，進入家庭與校園。不能只查今年4到6月，卻把最關鍵的去年6月4日之後，全部略過。

陳以信指出，這次連民進黨高雄市長陳其邁都忍不住對中央開砲搞死人，質疑食藥署訂出20%下架標準，連陳其邁自己都說，讀書讀到現在，都沒有讀過這種。陳其邁指出的重點，不是政府決策反覆搞死地方，而在誰是20%下架標準背後藏鏡人，陳其邁要求中央公布7月4日專家會議記錄，說明20%到底誰決定。台中市長盧秀燕已指出當天衛福部內部有人反對20%標準，為何食藥署仍執意採用，到底是誰拍板，後面又有誰想包庇護航？

陳以信表示，行政院政務委員陳時中公布調查報告，有重大缺口。中聯油脂去年6月4日自行放寬黃豆驗收標準，中央必須查清楚，去年6月4日後，究竟進口多少批黃豆，生產多少油品，其中多少可能有問題，又有多少已經流入市場，進入家庭與校園。不能只查今年4到6月，卻把最關鍵的去年6月4日之後，全部略過。

陳以信說，人民要的是真相，不是粉飾太平。上周六凱道超過20萬人上街怒吼，政府到今天依然無人道歉，無人下台。食安出了這麼大的問題，政府仍然倨傲顢頇，漠視民意，對人民怒吼充耳不聞，賴清德政府鄙視民意莫此為甚。

陳以信 黃豆 中聯

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