熊本規模7.1地震八代市災情慘 林右昌沉重發聲：盼受損家園盡快重建

日本九州熊本縣昨（28 日）發生規模7.1強震，陸續傳出建築物倒塌、道路受損、人員傷亡等嚴重災情。前內政部長、前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌昨深夜發文表示，在他任市長任內，基隆市與熊本縣八代市締結友好城市，八代市遭受嚴重災損，祝福所有受災民眾都能平安無事，傷者早日康復，受損家園能夠盡快重建。

日本熊本縣嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」28日傍晚發生爆炸，仍有多人受困、失聯。震度6級熊本縣八代市災情嚴重，八代宮的屋頂坍塌，多人受傷送醫。八代市市內多處火災、住宅倒塌、水管破裂。八代車站貨物列車脫軌、翻覆。

林右昌昨深夜發文說，看到熊本縣發生強烈地震的消息，八代市傳出災情，心情十分沉重。2018年，在他擔任市長任內，基隆市與熊本縣八代市締結友好城市，透過教育、文化、觀光及產業交流建立了深厚的情誼。而八代市中村博生市長與市議會也連續多年率團到基隆舉辦物產展，基隆港到八代港也首啟郵輪航線，讓兩座城市的人民成為彼此珍惜的朋友。

林右昌說，得知這次地震造成八代市遭受嚴重災損，衷心祝福所有受災民眾都能平安無事，傷者早日康復，受損家園能夠儘快重建。基隆與八代，是一起走過交流歲月的朋友；此時此刻，「我們與你們站在一起，為每一位受災的鄉親祈福，盼望平安，盼望團圓，八代加油！熊本加油！」

基隆連續多年在基隆市舉辦的熊本縣南物產展，很多市民也都關心八代市災情。 由於八代市近年來也積極發展郵輪母港，八代及熊本都是九州的重要門戶，多年來的交流發展，透過八代及熊本，讓基隆市的國際能見度推進到九州地區，也可以帶動基隆觀光產業發展。