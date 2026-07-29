媒體黨政軍條款鬆綁 由不得持股放寬至上限1% 有助系統台業者引資

立法院會昨（28）日三讀通過《有線廣播電視法》部分條文修正案，將當初規定政府、政黨與其捐助成立之財團法人或其受託人持有系統台的限制，由現行不得持有任何股份放寬至持股上限1%，2003年起綁住廣電媒體20多年的「黨政軍條款」緊箍咒，終於初步開放。

先前系統台業者即指出，鬆綁限制有助於引進國內外資金投入產業，也能擴大相關策略合作。過去台灣大董事長蔡明忠曾有意以換股方式併購凱擘，即受限此條文而改為以私人公司方式收購凱擘。台灣大哥大先前已表示，樂見法規環境與時俱進，有助於產業發展，但對併購議題未表示意見。

原有線廣播電視法第10條規定黨政軍不得持股系統台業者。法條修正後放寬至持股可達1％，政府基金或公營事業自行或委託投信投資股數，不列入1%的限制。

因政府四大基金投資上市櫃公司為常態，黨政軍條款也等於讓上市櫃公司都不能投資頻道及有線電視系統，不僅卡住媒體上層股東投資，更追溯到「股東三代」，被業界譏為「連DNA都不能有」，不少投資案因此卡關。除了台灣大與凱擘案，還有中華電信曾被「限期撤資」愛爾達電視台、遠傳無法轉投資中嘉，台塑集團一度想收購八大電視，則因台塑四寶有政府基金投資1%，申請計畫在業務單位就以黨政軍條款直接退件，後續改成立私人投資公司，才順利買下。

新修正條文也將投資行為人納為裁罰對象，包括政黨、其捐助成立財團法人及其受託人、政務人員、甚至是配偶及二親等以內親屬違法投資，如持股超過上限1%、直接投資或擔任有線廣播電視事業發起人、董事、監察人或經理人等，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，可要求限期改正，若屆期不改，可按次處罰。

國民黨立委翁曉玲指出，廣電三法「黨政軍條款」當初要求黨政軍退出媒體，以維護新聞自由，但現行有線廣播電視法對於黨政軍直接或間接投資廣電事業時，卻處罰被投資的有線廣電事業而非投資行為人，歸責對象不合理，因此這次提案修法一併將投資行為人列入違規裁罰對象。