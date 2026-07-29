蔣萬安拋倒閣 盧秀燕：可討論

繼號召全民上凱道抗議毒油事件後，台北市長蔣萬安再提倒閣倡議。總統府發言人郭雅慧昨表示，該查的食安、該開的會等市政，是市長的工作；其他屬於立法院的權責，她呼籲國會盡速完成。僑委會委員長徐佳青也質疑，台北市什麼時候管立法院的事？「立法院要不要倒閣，關台北市長什麼事？」

台中市長盧秀燕表示，廿萬公民走上凱道捍衛食安，面對如此強大民意，中央政府卻是漠視、甚至蔑視；倒閣是立法院的職權，她認為可以討論。國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，如果行政院長卓榮泰願意為這次油品事件造成的恐慌下台，大概就不需要倒閣。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，倒閣牽涉總統解散國會問題，要先問藍白真的敢在國會提出倒閣嗎？他認為國民黨提倒閣議題「很壞」，知道民眾黨民調不高，若重新改選，民眾黨不一定能達到現在八席立委的目標，「很明顯是要殲滅民眾黨，最後藍綠對決」。

對於行政院政務委員陳時中稱如果油品全面下架，大家可能就沒東西吃，蔣萬安昨回應，這個政府沒有能力查明清楚，而是到處鬼扯、胡扯，完全荒謬的言論。他說，從一開始「又不是我逼你吃」、「多喝水就可以排掉」，又說「曬太陽有風險」等，中央政府就是想要大事化小、小事化無，趕快翻篇，當沒發生過一樣，但台灣人民不是傻瓜。但陳時中辦公室澄清，這是不實指控、移花接木，問題油品一律強制下架，食安管理都依據科學。

國民黨台南市長參選人謝龍介昨與廿多名黨籍市議員、參選人舉行記者會，痛批致癌油風波是中央食安把關失靈，調查報告避重就輕、將責任全推給業者，要求賴清德總統公開道歉、卓榮泰下台負責。謝龍介表示，賴清德總統應回想擔任台南市長時，勇敢要求中央開國安會議的精神，拿出魄力更換不適任的內閣。他並呼籲檢調徹查，不能以全民健康換取政治利益。