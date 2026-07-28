快訊

9億富翁是他！今晚大樂透頭獎一注獨得 財神爺在「這縣市」降臨

熊本地震一小時後Aeon Mall爆炸！員工聞到煤氣味 顧客倉皇逃離畫面曝

美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

聽新聞
0:00 / 0:00

范雲批羅廷瑋不讓討論、葉元之扭曲事實 籲教育議題不應煽動仇恨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院教育及文化委員會原訂今日赴雲林考察學校教育設施，國民黨籍召集委員羅廷瑋（中）於上週五（24日）臨時變更議程取消考察行程。民進黨立委范雲批評羅廷瑋主持議事時，不讓委員充分討論，逕以表決停止討論，讓委員會失去理性討論精神，更成為全國師生的「惡例」。記者黃義書／攝影
立法院教育及文化委員會原訂今日赴雲林考察學校教育設施，國民黨籍召集委員羅廷瑋（中）於上週五（24日）臨時變更議程取消考察行程。民進黨立委范雲批評羅廷瑋主持議事時，不讓委員充分討論，逕以表決停止討論，讓委員會失去理性討論精神，更成為全國師生的「惡例」。記者黃義書／攝影

立法院教育及文化委員會昨審查校事會議相關修正草案，國民黨籍召委羅廷瑋因動用表決退回草案，引發綠營批評創下惡例，國民黨立委葉元之則點名民進黨立委范雲護航仇師團體。范雲28日表示，對藍營立委現場粗暴表決，事後扭曲資訊擴大教育領域的仇恨表達遺憾。

范雲指出，昨天上午教文委員會審查「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」等草案時，現場民進黨立委要求教育部說明若退回草案對第一線師生的影響時，羅廷瑋卻不讓教育部回應，並強硬以表決方式停止討論，導致綠營立委集體退席抗議。

范雲表示，她長期擔任教文委員，印象中5年中甚至只有表決過一次。因為教育議題其實超越黨派，即使有不同意見，大家總是維持好好討論、彼此說服的優良傳統，共同為更好的教育努力。

范雲說，昨天在國民黨羅廷瑋擔任召委下，一天卻表決了多次。除了一開會還沒討論，就以粗暴表決停止討論、付諸表決外，最後還不顧反對，改變議程。最後，連營養午餐法草案，也不顧在場反對聲音，以表決的方式強迫送政黨協商。事後，葉元之更將范雲「完全沒有說過的話」硬塞到她嘴裡，刻意將她塑造成「仇師」的一方。

范雲表示，她對所有的教育團體，無論是站在老師、學生、家長或任何教育理念的角度，她都願意聆聽。因為成熟的教育政策，絕對需要細緻顧及每一方的利益。她自己就是教師，一直認為教師是教育的核心，她長期致力於改善老師的勞動條件，因為教師若沒有被好好照顧，就不會有好的教育品質。她很遺憾葉元之傳遞片面資訊、刻意煽動教育團體之間的對立，這對解決教育現場的困境並無幫助。

范雲最後強調，第一線教師處境艱困，即便她本會期不在教文委員會，仍經常跨委員會前來質詢，為教師爭取更多的支持，也要求教育部研議取代校事會議的機制。她呼籲藍營立委不要為了政治操作動員仇恨，回歸理性討論，教育是百年大計，無論是誰執政，任何的教育決策都應該超越政黨的短期利益。

羅廷瑋 范雲 葉元之

延伸閱讀

立院教委會藍白優勢退回校事會議修法 綠委離席抗議

藍白聯手 校事會議辦法退回修正

校事會議變大亂鬥 代理教師工會怒喊「今年暫緩任教」

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

相關新聞

范雲批羅廷瑋不讓討論、葉元之扭曲事實 籲教育議題不應煽動仇恨

立法院教育及文化委員會昨審查校事會議相關修正草案，國民黨籍召委羅廷瑋因動用表決退回草案，引發綠營批評創下惡例，國民黨立委葉元之則點名民進黨立委范雲護航仇師團體。范雲28日表示，對藍營立委現場粗暴表決，事後扭曲資訊擴大教育領域的仇恨表達遺憾。

南非電子簽稱呼「中國台灣」 外交部嚴正抗議

南非「電子旅行授權」（ETA）網站的註冊帳號頁面，將「台灣」列為「中國台灣」（Taiwan, China）。外交部今天表示，已指示我國駐南非代表處向斐方表達嚴正關切與抗議；此外，目前中華民國國人赴南非仍需申辦紙本簽證，國人申請簽證管道未受影響。

立院三讀道交條例重懲毒駕初犯直接吊照 賴瑞隆：斬斷道路未爆彈

立法院院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，全面針對毒駕違規行為加重行政罰與源頭管理，高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，吸食毒品嚴重侵害中樞神經，對用路人生命構成極大威脅，修法通過是台灣建立「毒駕零容忍」安全防護網的重要里程碑。

沈有忠、徐佳青接連駁斥「假考察真觀光」 白委再嗆乾脆辭職環遊世界

有關民眾黨立法院黨團指控「假考察真觀光」，陸委會副主委沈有忠、僑委會委員長徐佳青接連提出反駁。民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨在野時期天天高喊公開透明，執政後拿公帑出國考察卻通通列為機密，同時也建議徐佳青乾脆辭職好好環遊世界。

總統曾勸進選花蓮縣長？季連成首度鬆口：我不參選

行政院政務委員季連成今天受議長張峻邀請，到花蓮縣議會針對防災演講，剛好今天是11月28日選舉投票日遷戶口最後一天，季連成首度透露總統曾勸進參選，自己明確表示「我不選花蓮縣長」。張峻說，由於花蓮是天然災害高風險區，特別邀請季連成宣講，以要選縣長的格局，要攜手中央防災。

反擊白營質疑…徐佳青：所有細節上網 中共直接抓所有個資

面對民眾黨立法院黨團質疑「假考察真觀光」，僑委會委員長徐佳青親上火線強力反擊，斥民眾黨指控是亂噴口水，她嗤之以鼻；對於遭質疑出國報告只有三頁，徐佳青說，怎麼可能把所有細節放公開上網，那是給中共完全不用做功課就可以抓到台灣所有的個資，陸委會的行程更是敏感，難道要全部脫光光給人看嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。