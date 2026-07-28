范雲批羅廷瑋不讓討論、葉元之扭曲事實 籲教育議題不應煽動仇恨

立法院教育及文化委員會昨審查校事會議相關修正草案，國民黨籍召委羅廷瑋因動用表決退回草案，引發綠營批評創下惡例，國民黨立委葉元之則點名民進黨立委范雲護航仇師團體。范雲28日表示，對藍營立委現場粗暴表決，事後扭曲資訊擴大教育領域的仇恨表達遺憾。

范雲指出，昨天上午教文委員會審查「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」等草案時，現場民進黨立委要求教育部說明若退回草案對第一線師生的影響時，羅廷瑋卻不讓教育部回應，並強硬以表決方式停止討論，導致綠營立委集體退席抗議。

范雲表示，她長期擔任教文委員，印象中5年中甚至只有表決過一次。因為教育議題其實超越黨派，即使有不同意見，大家總是維持好好討論、彼此說服的優良傳統，共同為更好的教育努力。

范雲說，昨天在國民黨羅廷瑋擔任召委下，一天卻表決了多次。除了一開會還沒討論，就以粗暴表決停止討論、付諸表決外，最後還不顧反對，改變議程。最後，連營養午餐法草案，也不顧在場反對聲音，以表決的方式強迫送政黨協商。事後，葉元之更將范雲「完全沒有說過的話」硬塞到她嘴裡，刻意將她塑造成「仇師」的一方。

范雲表示，她對所有的教育團體，無論是站在老師、學生、家長或任何教育理念的角度，她都願意聆聽。因為成熟的教育政策，絕對需要細緻顧及每一方的利益。她自己就是教師，一直認為教師是教育的核心，她長期致力於改善老師的勞動條件，因為教師若沒有被好好照顧，就不會有好的教育品質。她很遺憾葉元之傳遞片面資訊、刻意煽動教育團體之間的對立，這對解決教育現場的困境並無幫助。

范雲最後強調，第一線教師處境艱困，即便她本會期不在教文委員會，仍經常跨委員會前來質詢，為教師爭取更多的支持，也要求教育部研議取代校事會議的機制。她呼籲藍營立委不要為了政治操作動員仇恨，回歸理性討論，教育是百年大計，無論是誰執政，任何的教育決策都應該超越政黨的短期利益。