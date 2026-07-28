美駐台記者：台灣脫離對大陸依賴 值得民主國家借鏡

美籍資深駐台記者何貴森在「日經亞洲」撰文指出，在全球供應鏈重組的背景下，台灣在脫離對中國的經濟依賴之際，又能持續繁榮，值得民主國家借鏡。

何貴森在題為「台灣脫離對中國的依賴 為民主國家提供借鏡」（Taiwan's pivot away from China offers alesson for democracies）的文章中表示，全球民主陣營正重新意識到，一項自冷戰結束後繁榮年代被遺忘的古老真理：貿易與國家安全密不可分。

他提及，多數民主國家政府如今都面臨一個問題：如何在與中國維持貿易關係的同時，避免讓北京取得過大籌碼，而這個問題短期內不會消失。由於中國處於全球供應鏈核心，主導稀土等關鍵物資供應，與中國脫鉤並不可行。

何貴森寫道，台灣在十多年前就已探討這個議題，如今正享受轉向降低對中國依賴所帶來的好處。儘管台灣在全球科技供應鏈中的地位獨一無二，但該國仍向其他民主國家證明，降低對中國曝險並持續繁榮是可行的。

他提到，台灣透過提升自身對美國的重要性至前所未有的程度，將自身存續繫於新的跨太平洋關係，而這項關係由新一輪科技冷戰所支撐，台灣在其中扮演不可取代的角色。

何貴森指出，12年前，台灣學生占領立法院，阻止一項可能讓中國不必透過入侵、就能買下民主鄰國台灣的服貿協議。這起事件後來被稱為「太陽花學運」，某種程度上成為台灣人民對與中國經貿關係的一次公投。

他表示，多數台灣人當時支持降低對共產大國中國的經濟曝險，台灣的民主得來不易，而中國試圖將其納入自身體系。

何貴森寫道，台灣民眾已形成一項共識，即中國對台施加的經濟影響力已構成國家安全問題，這是時任在野黨總統候選人蔡英文勝選的重要因素之一，她的競選政見之一是重新調整台灣貿易結構，降低對中國的依賴，並轉向民主夥伴。

文章提到，當蔡英文2016年5月就任台灣總統時接手的經濟狀況，可能是全球主要經濟體中對中國依賴程度最高的。台灣當時的最大貿易夥伴是中國，雙邊貿易總額逾1190億美元，其次是東協620億美元，與美國貿易額則僅有474億美元。台灣經濟當年成長率為2%。

何貴森指出，十年後，情況已經改變。美國自台灣進口規模已超越中國，為25年來首見。台灣如今不只是美國的生產基地，也是主要投資方，台積電計劃投入2650億美元擴大美國業務便是一例。美國也已成為台灣對外投資最大目的地。今年第1季，台灣經濟成長達14.6%。

他接著提到，台灣經貿轉向所帶來的效益正在顯現，預估今年台灣經濟成長率將達10%，為中國4.3%增速的兩倍以上。

何貴森表示，台灣並未停止與中國的商業往來，中國仍是其第二大貿易夥伴。真正的關鍵在於，台灣幾乎完全停止對中國的投資。2010年高峰期，台灣逾83%的對外投資流向中國，今年前5個月這一比例已降至0.9%。

他寫道，美台緊密結合，對正在浮現的世界新秩序具有重大影響。台灣處於有利位置，可搭上全球人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮。對許多國家而言，台灣的吸引力部分來自其在新興「非紅」科技供應鏈中的角色，為不信任中國製硬體的民主國家所仰賴。