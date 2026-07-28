繼要求台灣駐處遷離首都 南非電子簽申請網站錯列「中國台灣」

繼要求台灣駐處遷離首都，並降等、更名為台北商務辦事處，南非「電子旅行授權」系統的註冊帳號頁面又錯列台灣為（Taiwan, China）。外交部今天表示，已指示駐南非代表處向南非方表達嚴正關切與抗議。

南非「電子旅行授權」（ETA）系統去年10月分三階段上線，第一階段是針對中國、印度、印尼以及墨西哥等4國出席G20峰會的人員，提供線上申請簽證服務，第二階段於同年11月針對前述4國國民開放申請，第三階段則全面開放，目前時程未定。

實際造訪南非ETA申請網站（https://eta.dha.gov.za/），註冊帳號頁面上護照核發國（Passport country of issue）的下拉式選單，可見中華民國國旗被列為（Taiwan, China），聯絡電話的國碼也將+886列為（Taiwan, China）。

不過，儘管台灣在註冊帳號表單被列為（Taiwan,China），該網站仍以台灣目前未在開放名單為由，註冊帳號後並不能申請ETA。

對此，外交部回覆中央社提問表示，南非ETA是南非電子簽證（e-Visa）正式啟用前的先行階段，目前僅開放中國、印度、印尼及墨西哥等四國公民申請。台灣人非該系統適用對象。依據南非現行規定，台灣人赴南非仍須親赴「南非聯絡辦事處」申辦紙本簽證，目前台灣人申請簽證管道未受影響。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。針對南非ETA系統國籍選項錯列台灣名稱，外交部已指示駐南非代表處向南非方表達嚴正關切與抗議。

南非政府自2024年10月起2度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部官網將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，且將地址改列約翰尼斯堡；2025年7月21日又以政府公報發布公告，將2駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。