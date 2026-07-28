古屋圭司：日台是信賴關係 日華懇更名明確傳達此訊息

日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司率團訪台，促進台灣與岐阜縣東濃5市的交流，期望能有更多台企前往投資。古屋圭司今天在記者會被問及近期雙邊關係展望時重申日台是信賴關係，日華懇更名就是要明確傳達此訊息。

為迎接磁浮中央新幹線岐阜縣站未來開業，日本眾議員古屋圭司率約50人的岐阜縣經濟訪問團來台，包括岐阜縣東濃5市的多治見市、中津川市、瑞浪市、惠那市、土岐市的5位市長及副市長。

古屋圭司致詞時表示，他期望藉此訪團讓台灣朋友更了解東濃地區，吸引更多台灣企業赴往投資，尤其磁浮新幹線通車後，岐阜縣到東京只要34分鐘，到名古屋13分鐘，且岐阜縣位於日本列島中心位置，處於東京到大阪的核心位置，具有地理優勢。

古屋圭司進一步提到，台灣經濟發展遇到水和電力的挑戰，而岐阜縣擁有豐富的資源能提供協助；此外，台積電熊本廠周遭已有塞車問題，岐阜縣已著手完備交通工作，避免相同問題發生。

古屋圭司指出，岐阜縣不僅有國家級「核融合科學研究所」，這已是高市政府積極推動的計畫，還有豐富的傳統工藝、歌舞伎等文化、歷史底蘊，是非常有魅力的地方。

土岐市長加藤淳司與古屋圭司同聲說道，訪團只是台灣與東濃地區的交流開端，相信雙邊互動會越來越好，也期待未來能扎根與台灣的經濟交流。

被問及有媒體報導指行政院長卓榮泰訪日導致近半年日台關係停滯，古屋圭司表示，日本與台灣因無邦交，國會外交至關重要，日本台灣友好議員聯盟也在6月更名，就是要明確表達雙邊的信賴關係，也將積極推動雙邊在經濟、文化等各領域交流。