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立院三讀道交條例重懲毒駕初犯直接吊照 賴瑞隆：斬斷道路未爆彈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

立法院院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，全面針對毒駕違規行為加重行政罰與源頭管理，高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，吸食毒品嚴重侵害中樞神經，對用路人生命構成極大威脅，修法通過是台灣建立「毒駕零容忍」安全防護網的重要里程碑。

賴瑞隆指出，近年新興毒品與電子煙氾濫，毒駕肇事致死傷案件頻傳，為徹底阻絕毒駕，除了推動道交條例修正案加重行政罰外，亦同步提出刑法第185條之3修正草案以加重毒駕公共危險刑罰，以及菸害防制法部分條文修正草案企圖從源頭管制電子煙載具，透過聯防斬斷道路未爆彈。

三讀通過的道交條例主要從「源頭剝奪駕駛資格」、「加重罰鍰與沒入車輛」、「同車連坐監督」及「再考照資格限制」等面向重罰。

過去毒駕處罰比照酒駕，初犯僅處以吊扣駕照，修法後明確提高罰則，凡經測試檢定有吸食毒品等管制藥品者，初犯即直接吊銷駕駛執照，若拒絕接受檢測者，更將強制沒入其所駕駛的汽機車。

為防止行為人在藥效影響下駕車釀禍，增訂經警察與檢驗機關確認有吸食毒品者，不問是否有實際駕駛行為，即應廢止並吊銷其駕駛執照，從源頭阻斷駕駛風險。

針對毒駕遭吊銷駕照期間仍無視處分、無照駕駛者，修法明定加罰金額大幅提高至3萬6千元，且再犯累積罰鍰無上限，並強制沒入該汽機車，徹底限制違規者繼續使用車輛。

比照現行酒駕規定，將毒駕正式納入連坐處罰條文，要求已成年之同車乘客負起勸阻責任，促使周邊親友共同監督，防止吸毒者開車上路危害大眾。

未來因毒駕或吸毒遭吊銷駕照者，在重新考領駕照前，必須依規定完成毒駕防制教育、毒品戒癮治療或毒品危害講習，且重新考驗合格後還須通過觀察期驗證，確保無再犯風險後始得發照。

賴瑞隆強調「每一條被毒駕奪走的生命，都是無數家庭永遠的痛」社會不能等到悲劇發生才來懲罰，必須透過最嚴格的法律讓毒駕者付出代價，才能發揮嚇阻效果，打造讓國人安心的交通環境。

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