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沈有忠、徐佳青接連駁斥「假考察真觀光」 白委再嗆乾脆辭職環遊世界

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾立法院黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）上午舉行「假考察、真觀光？出國報告爛到爆！」記者會，點名陸委會、僑委會濫用納稅人血汗錢，假考察、真觀光，假公務、真浪費。記者曾學仁／攝影
民眾立法院黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）上午舉行「假考察、真觀光？出國報告爛到爆！」記者會，點名陸委會、僑委會濫用納稅人血汗錢，假考察、真觀光，假公務、真浪費。記者曾學仁／攝影

有關民眾黨立法院黨團指控「假考察真觀光」，陸委會副主委沈有忠、僑委會委員長徐佳青接連提出反駁。民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨在野時期天天高喊公開透明，執政後拿公帑出國考察卻通通列為機密，同時也建議徐佳青乾脆辭職好好環遊世界。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，點名陸委會與僑委會「假考察真觀光」。沈有忠稍早受訪時回應，出國考察報告有精簡版與完整版，「公開上網版本為前者，完整版達33頁」；徐佳青受訪時則說，公開上網的資料都會做隱蔽性處理，以避免中共掌握機密訊息。

針對沈有忠與徐佳青的說法，陳清龍發布新聞稿表示，民眾黨團已經在記者會完整說明，沈有忠出訪越南、徐佳青出訪歐美的考察報告空洞不堪、毫無重點，甚至比小學生的報告還爛，陸委會與僑委會一如預期辯稱完整報告是機密，徐佳青甚至抹紅「難道公布出訪細節是要給中共看」，民進黨是不會抹紅就不會執政嗎？

陳清龍說，民進黨在野時期天天喊公開透明，執政後拿公帑出國考察卻通通列為機密，拜訪學者跟僑胞也是機密，「如果只能交出這種交差了事的報告，乾脆不要寫」，包括如何深化與越方合作、加強台越智庫交流、強化駐外館處的協力網路，民眾黨團要求陸委會與僑委會出面跟納稅人講清楚，還是打算繼續用作文比賽敷衍？

陳清龍也提及，徐佳青一再強調「出國26天跑7個國家有多辛苦」，如果僑委會的首長將近1個月不用進辦公室上班，那麼有沒有僑委會委員長好像也沒有差別，「建議徐佳青乾脆辭職，好好去環遊世界。」

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