審計部：不婚加劇少子女化 政院應提對策提升結婚率

針對政府推動少子女化對策，審計部指出，不婚、晚婚、晚生情形持續擴大，影響總生育率，行政院應積極規劃鼓勵適齡者結婚的有效對策，改善民眾居住條件及青年低薪問題，以提升結婚率與生子意願。行政院表示，已責請相關部會研處。

審計部近日發布114年度中央政府總決算審核報告指出，「未婚與晚婚」是影響生育率關鍵因素之一，但行政院檢討少子女化對策所訂政策，仍偏重育兒經濟支持及已婚家庭補助措施。

審計部說，以促進婚姻的單身男女聯誼活動來說，政府機關及國營事業機構開放報名名額嚴重不足，且各機關每年編列預算經費僅約新台幣70萬元，與投入已婚家庭育兒補助等資源相較，婚前階段政策支持明顯不足。

審計部說，據國科會114年提出少子女化問題調查分析報告指出，30至34歲未婚男女比率至110年遽增至將近6成。相對地，已婚男女進入婚姻後，平均仍有生育2名子女的意願，凸顯超低生育率主因在於未婚人口急遽增加，而非已婚夫妻生育意願不足。

審計部說，未婚人口中有高達6至7成沒有穩定交往或約會對象，且台灣勞工2023年總工時2020小時，遠高於同年經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值1742小時，壓縮青年社交時間。

另外，審計部指出，青年低薪問題仍然嚴峻，且近年台灣國內生產毛額高度集中人工智慧與半導體行業等，使所得分配更不均，房價也居高不下，此現象不僅降低國家經濟韌性，也增加因應少子女化對策難度。

針對上述問題，審計部說，已函請行政院持續強化對未婚族群關注與支持，積極研謀鼓勵適齡者結婚的有效對策，並增加投入預算，以提升結婚率，進而帶動生育率回升。另也應結合或鼓勵民間企業共同規劃多元單身男女聯誼活動，以增進未婚男女社交機會。

審計部指出，行政院也應督促權責機關，研擬適切改善策略，改善民眾居住生活條件及青年低薪問題，提升勞工實質薪資水準及家庭經濟能力，進而提高適婚人口結婚生子意願。