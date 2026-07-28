總統曾勸進選花蓮縣長？季連成首度鬆口：我不參選

行政院政務委員季連成今天受議長張峻邀請，到花蓮縣議會針對防災演講，剛好今天是11月28日選舉投票日遷戶口最後一天，季連成首度透露總統曾勸進參選，自己明確表示「我不選花蓮縣長」。張峻說，由於花蓮是天然災害高風險區，特別邀請季連成宣講，以要選縣長的格局，要攜手中央防災。

花蓮縣議會推動115年度政策論壇計畫，今天邀請季連成分享防災與城市韌性經驗，主題「打造韌性防災城市－因應地震與極端氣候的挑戰」。季連成抵達議會後，先了解消防防災設備及相關物資整備情況，隨後與張峻進行約30分鐘閉門會談再演講，包括民進黨公職、縣議員及不少支持者都到場聆聽。

季連成回憶，去年馬太鞍溪堰塞湖災害發生期間，自己曾連續24天駐守光復鄉，期間未曾離開災區，每天從清晨7時工作到晚間10時，直到救災任務告一段落才返回台北。

他指出，當時行政院長與總統都曾關心他的身體狀況，詢問是否需要安排輪替人力，但他認為應先完成救災工作，因此堅持留守現場，雖然自己已68歲，只要有充足休息時間，仍有體力持續投入公共事務。

談及縣長選舉議題，季連成表示，今天是選舉人遷戶籍最後一天，近來不少人詢問他是否會將戶籍遷至花蓮投入選戰，因此決定公開說明「我不選花蓮縣長」。他透露，確實有許多人勸進參選，連總統也曾勸進，認為為國家、政府及人民服務不一定要透過競選公職，同樣能在現有崗位上貢獻所長。

季連成表示，當時能夠長時間投入災區工作，一方面是受到來自全台各地年輕志工的感動，許多人放下工作、課業與假期前往光復協助救災，讓他深刻感受到台灣社會的凝聚力與希望；另一方面則是1800多戶受災居民對政府的期待，希望能以最快速度協助災民恢復正常生活，這兩股力量成為他持續堅守災區的重要動力。

張峻表示，花蓮位處天然災害高風險地區，強化防災韌性與災害應變能力刻不容緩，因此特別邀請季連成到議會分享經驗，強調防災工作不能等到災害發生後才啟動，中央、地方與民間必須提前整備合作，才能守護鄉親生命財產安全。

季連成也期盼，未來花蓮能由選民選出真正了解災害、防災與救災工作的縣長，帶領地方因應地震、颱風及極端氣候等挑戰，打造更安全、更具韌性的城市。

行政院政務委員季連成今天受花蓮縣議會議長張峻邀請，到議會針對防災演講，季連成首度透露總統曾勸進參選，自己明確表示「我不選花蓮縣長」。記者王思慧／攝影