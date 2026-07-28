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江啟臣感謝日議員古屋圭司挺台 深化雙邊關係貢獻良多

中央社／ 台北28日電

立法院副院長江啟臣今天宴請日本「日台友好議員聯盟」會長、眾議員古屋圭司一行。江啟臣表示，古屋圭司多年來堅定支持台灣、積極推動台日交流，對深化雙邊關係貢獻良多。

江啟臣中午在立法院「台日交流聯誼會」副會長、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委洪毓祥，以及國民黨立委黃建賓等人陪同下，宴請日本「日台友好議員聯盟」會長、古屋圭司率領的岐阜縣訪問團一行。

江啟臣致詞表示，古屋圭司多年來堅定支持台灣、積極推動台日交流，對深化雙邊關係貢獻良多。此次古屋圭司率領故鄉岐阜縣東濃地區首長訪團來台，倍感親切。岐阜縣出產日本知名的美濃燒，更有世界文化遺產合掌村、飛驒和牛等知名景點與特色，深受台灣民眾喜愛。

江啟臣指出，台日人民往來十分密切，去年台灣赴日旅遊人次突破650萬，日本旅客來台也近150萬人次，雙向交流再創新高，充分展現雙方深厚的民間友誼，也進一步帶動文化、產業及政府間等各層面的合作。

江啟臣表示，去年台日雙邊貿易額達848億美元，除經貿合作持續成長外，半導體供應鏈、高科技產業及經濟韌性等領域，也具有廣闊的合作空間。

江啟臣指出，台日關係能夠穩健發展，在於長年累積的民間互信與交流。古屋圭司多年來積極促進台日友好，「日華議員懇談會」現已更名為「日台友好議員聯盟」，特別感謝古屋圭司的積極貢獻。

江啟臣表示，下個月將率領立法院跨黨派立委赴日本出席24日至26日舉行的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第54屆年會，期待與日本國會好友再度相聚，持續深化台日夥伴關係。

古屋圭司指出，此行主要希望促進日台經濟合作與地方投資交流。台灣經濟發展快速，在土地、水資源及能源等面臨挑戰，而岐阜縣擁有豐富資源及產業優勢，可望成為台灣的重要合作夥伴，期待未來持續深化雙方產業合作。

古屋圭司表示，雖然受到日圓匯率影響，日本旅客赴台人數尚未完全恢復至疫情前水準，未來仍將持續推動雙方觀光交流。台日皆為成熟民主國家，國會議員之間持續保持跨黨派交流十分重要，期待未來在民主、經濟、地方合作及人民交流等各領域，持續深化夥伴關係。

江啟臣 古屋圭司 黃建賓

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