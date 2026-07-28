反擊白營質疑…徐佳青：所有細節上網 中共直接抓所有個資

面對民眾黨立法院黨團質疑「假考察真觀光」，僑委會委員長徐佳青親上火線強力反擊，斥民眾黨指控是亂噴口水，她嗤之以鼻；對於遭質疑出國報告只有三頁，徐佳青說，怎麼可能把所有細節放公開上網，那是給中共完全不用做功課就可以抓到台灣所有的個資，陸委會的行程更是敏感，難道要全部脫光光給人看嗎？

徐佳青說，她準備好讓委員來索資查詢，即便有涉及機密的資訊，她也願意讓首長親自過去解釋，就是避免把某些重要的機密訊息被對岸掌握，「這個國家，台灣、中華民國，已經有多少資料是在國會被洩密的？難道我們要持續這樣下去嗎？」

徐佳青批評民眾黨立委不做功課，叫助理上網下載出國報告就開罵，看媒體就可以信口開河嗎，還是一覺睡醒接到對岸指示就開始放炮？如果這叫做監督，她認為民主內涵已經受到非常大的威脅。

此外，徐佳青把火力對準台北市長蔣萬安，以捍衛子弟兵、台北市議員簡舒培。簡舒培因索資問題與蔣萬安在議會過招，徐佳青說，蔣萬安怕索資、怕被質詢，就把工作做好，台北市什麼時候管立法院的事，立法院要不要倒閣，關台北市長什麼事？

近期傳出代表新黨參選台北市議員的游智彬欲罷免簡舒培，徐佳青說，尊重民主程序，這不過是造勢，如果這些民意代表要參選前，連自己索資的權利都要先閹割，那他沒有資格選。