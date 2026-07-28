快訊

熊本規模7.1強震 台灣旅遊團當地情況曝光

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊白營質疑…徐佳青：所有細節上網 中共直接抓所有個資

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照片
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照片

面對民眾黨立法院黨團質疑「假考察真觀光」，僑委會委員長徐佳青親上火線強力反擊，斥民眾黨指控是亂噴口水，她嗤之以鼻；對於遭質疑出國報告只有三頁，徐佳青說，怎麼可能把所有細節放公開上網，那是給中共完全不用做功課就可以抓到台灣所有的個資，陸委會的行程更是敏感，難道要全部脫光光給人看嗎？

徐佳青說，她準備好讓委員來索資查詢，即便有涉及機密的資訊，她也願意讓首長親自過去解釋，就是避免把某些重要的機密訊息被對岸掌握，「這個國家，台灣、中華民國，已經有多少資料是在國會被洩密的？難道我們要持續這樣下去嗎？」

徐佳青批評民眾黨立委不做功課，叫助理上網下載出國報告就開罵，看媒體就可以信口開河嗎，還是一覺睡醒接到對岸指示就開始放炮？如果這叫做監督，她認為民主內涵已經受到非常大的威脅。

此外，徐佳青把火力對準台北市長蔣萬安，以捍衛子弟兵、台北市議員簡舒培。簡舒培因索資問題與蔣萬安在議會過招，徐佳青說，蔣萬安怕索資、怕被質詢，就把工作做好，台北市什麼時候管立法院的事，立法院要不要倒閣，關台北市長什麼事？

近期傳出代表新黨參選台北市議員的游智彬欲罷免簡舒培，徐佳青說，尊重民主程序，這不過是造勢，如果這些民意代表要參選前，連自己索資的權利都要先閹割，那他沒有資格選。

徐佳青 中共 僑委會 陸委會

延伸閱讀

考察報告空泛？徐佳青：上網資料隱蔽處理、避免中共掌握

民眾黨團點名陸委會僑委會「假考察真觀光」 批沈有忠報告不如小學生

【重磅快評】蔣萬安再拋倒閣 民進黨霸氣勳章不見了

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

相關新聞

萊爾校長製作人被查水表 蔣萬安怒：嚴正告訴賴政府、有事衝著我來

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」風波；韋淳祐昨再推「油萊油去查水表遊戲」Kuso影片，註明「AI製作，勿對號入座玻璃心」。北市長蔣萬安今天被問到，怎看「油不得你」影片製作人韋淳祐被警方告勸？蔣萬安重話表示，「我要嚴正告訴賴政府：有事衝著我來！不要針對小編查水表！」

李鴻源：宜蘭高鐵解決不了雪隧塞車 國民黨2028年勝選就撤核定

行政院前政務委員張景森因北宜高鐵案槓上中央。內政部前部長李鴻源今天表示，花費高達4000億元高鐵延伸宜蘭不僅無法解決雪隧塞車問題，更可能破壞生態與「宜蘭桃園化」的炒地危機。李喊話，若2028年國民黨拿回執政權，「我們來撤核定」，邀請專家與地方花上百小時對話溝通，回歸專業治理。

總統府嗆市政才是工作…蔣萬安反擊賴總統：說好的食安一肩扛起？

北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油後，昨接受專訪再拋倒閣說，不過行政院、總統府反嗆不信任案應該由立法院來管，現在立法院最重要是儘快審總預算，總統府也嗆蔣「市政才是市長工作」。蔣萬安今再度反擊賴清德總統，賴12年前親口說，食安總統要一肩扛起，「請問賴總統，你的國安會議召開了沒？」「請問你要持續神隱到什麼時候？」

蔣萬安再提倒閣 莊瑞雄揭國民黨目的：先殲滅民眾黨 再藍綠對決

台北市長蔣萬安昨再次拋倒閣議題，引發熱議。民進黨團幹事長莊瑞雄說，要先問藍白真的敢在國會提出倒閣嗎？很明顯藍營此舉是要殲滅白營，民進黨團願意接受民意檢驗，對行政部門是期中考，但不要忘記也是這2年來民眾對立法院期中考，是誰傷到誰都還不知道。

蔣萬安提倒閣 侯友宜：真正解決食安問題較重要

台北市長蔣萬安昨接受專訪時表示，若能透過倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負起政治責任。新北長侯友宜今天上午被問及時表示「把工作做好比較實在」。新北市府後續補充指出，侯市長認為政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。

總統曾勸進選花蓮縣長？季連成首度鬆口：我不參選

行政院政務委員季連成今天受議長張峻邀請，到花蓮縣議會針對防災演講，剛好今天是11月28日選舉投票日遷戶口最後一天，季連成首度透露總統曾勸進參選，自己明確表示「我不選花蓮縣長」。張峻說，由於花蓮是天然災害高風險區，特別邀請季連成宣講，以要選縣長的格局，要攜手中央防災。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。