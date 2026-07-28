無人機條例交黨團協商 總統府盼盡速通過預算

立法院27日初審通過無人機條例，全案無共識送黨團協商。總統府秘書長潘孟安表示，台灣無人機產業有望成為下一座護國神山，希望立法院趕快讓相關預算通過。發言人郭雅慧呼籲朝野立委，盼大家能夠儘速有共識，並完成審議。

總統府28日上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會。潘孟安說明，活動以「民主同盟」及「非紅供應鏈」為主題，整合國內無人機相關產業，並由經濟部、國科會及教育部分別舉辦各項競賽。

經濟部將辦理「無人機堆積木」、「無人機避障賽」及「無人機精準投放」等障礙飛行挑戰；教育部辦理「無人機足球競賽」，從國小階段開始推動無人機操作；國科會則規劃「關鍵技術挑戰賽」，期盼透過競賽培育科技應用人才。

潘孟安提到，賴清德總統於2024年下半年即指示希望透過無人機帶動國內產業，歷經一年多籌備，並在各部會協助之下，將既有的延續性計畫加以整合，進一步擴大為跨部會合作，推動產、官、學、研共同參與，並參考美國Green UAS標準，建構非紅無人機供應鏈。

潘孟安說，期盼透過競賽鼓勵產業投入研發、促進產業升級，並且擴大全民參與，吸引國人組隊交流競賽。至於各界非常關心台灣的無人機產業鏈組成，他回顧，兩年前，台灣無人機是一片沙漠，只是個別零組件的外銷，未來無人機產業則有望成樹成林，成為下一座護國神山。

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福近日談及，無人載具系統未來在經濟和軍事領域的重要地位，籲台灣找到方法，部署無人機相關能力。潘孟安表示，尊重我國會審議無人機條例，無人載具護國神山正在形成，荒漠需要甘霖降臨，希望立法院高抬貴手，通過相關預算，業界都引頸期待。

郭雅慧表示，無人機產業不只攸關國防戰力，還有非常廣泛的應用，包括農業、海岸巡檢，有很多是在防災救災上使用，這也是台灣加入國際「非紅供應鏈」非常重要的歷史一刻。

當前立法院所有相關條例都送交黨團協商，郭雅慧呼籲朝野立委能儘速有共識，並完成審議，不希望因為立法院的預算審查延宕，影響我國防不對稱戰力，也影響到整個產業的發展。

另有關立法院三讀通過藍白《兒少未來帳戶條例》，郭雅慧回應，院版所提成長津貼不用另立專法，也已納入明年度預算當中，先前賴總統在記者會已經清楚地宣布具體規劃，含18項育兒措施。以《憲法》來看，立法院此舉「越權」，預算編列、施政計畫應屬於行政院的權責。