考察報告空泛？徐佳青：上網資料隱蔽處理、避免中共掌握

民眾黨立法院黨團今天批評，陸委會、僑委會等部會出國考察報告內容空泛。僑務委員會委員長徐佳青回應，公開上網的資料都會做隱蔽性處理，以避免中共掌握機密訊息，若立委索資會提供詳細版本報告，甚至親自向立委說明涉及機密資訊。

民眾黨團上午召開「假考察、真觀光？出國報告爛到爆」記者會，民眾黨團幹事長邱慧洳表示，徐佳青4月22日至5月18日出訪26天，繳回來的報告只有數頁，「還以為是旅行社領隊」。

僑委會下午召開緊急記者會，徐佳青回應，4月22日至5月18日的行程跑了7個國家，考察多個台灣華語文學習中心，努力耕耘希望能新設點，並和當地台商、僑校各種組織會面，無非是希望各台商產業在美國與歐洲的投資聚落，有更好的績效。

徐佳青指出，立委只叫助理上網下載報告，報告當然只有3頁，「怎麼可能把所有行程細節放在上面」，讓台灣的敵對國中共，完全不用做功課就能拿到所有資訊。只要任何有一點常識的人都知道，公開上網的資料要做隱蔽性處理。僑委會到今天上午民眾黨團開記者會時，才接到索資要求。

徐佳青說明，如果立委向僑委會索資，僑委會就會提供詳細的版本，立委就會清楚僑委會在做些什麼事。如果資料涉及機密，她會親自帶資料給立委過目和說明，避免重要訊息被中共掌握。

至於國民黨台北市議員游淑慧稱她是「索資佛地魔」始祖，徐佳青說，她只感到榮幸。現在的議員、立委都不知道要如何做功課、做研究，只有看報紙、媒體就信口開河，還是一覺起來接到對岸指示就開始放砲，如果這叫做監督，民主實質的內涵已經受到非常大的威脅。

徐佳青說，她思索再三，今天為了這一件小事出面回應，因為這已經不是僑委會的事情，而是台灣民主制度受到根本性的挑戰，民代不知道怎麼進行實質監督。

徐佳青表示，民眾黨立委如果想要報告，她今天可以立即到民眾黨立委辦公室，報告每一天詳細的行程，但不會在網路的公開報告提及會面的僑團與討論內容。