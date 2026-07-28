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萊爾校長製作人被查水表 蔣萬安怒：嚴正告訴賴政府、有事衝著我來
「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」風波；韋淳祐昨再推「油萊油去查水表遊戲」Kuso影片，註明「AI製作，勿對號入座玻璃心」。北市長蔣萬安今天被問到，怎看「油不得你」影片製作人韋淳祐被警方告勸？蔣萬安重話表示，「我要嚴正告訴賴政府：有事衝著我來！不要針對小編查水表！」
「這就是國家暴力！這就是要製造寒蟬效應！」蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會，對於影片「油不得你」製作人被查水表，蔣萬安說，他看到民進黨的發言人還公開要求檢調介入，這就是隔空介入司法調查。
蔣說，人民是無法接受司法檢調成為政治追殺的工具。上周其實他拜會前黨主席朱立倫的時候，有特別拜託文傳會的團隊協助製作宣傳的影片，今天他要嚴正告訴賴政府：「有事衝著我來！不要針對小編查水表！」
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