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總統府嗆市政才是工作…蔣萬安反擊賴總統：說好的食安一肩扛起？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油後，昨接受專訪再拋倒閣說，不過行政院、總統府反嗆不信任案應該由立法院來管，現在立法院最重要是儘快審總預算，總統府也嗆蔣「市政才是市長工作」。蔣萬安今再度反擊賴清德總統，賴12年前親口說，食安總統要一肩扛起，「請問賴總統，你的國安會議召開了沒？」「請問你要持續神隱到什麼時候？」

蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會，對於拋出倒閣說遭總統府、行政院嗆蔣萬安的工作是市政，蔣說，食安就是市政，台北市政府在第一時間即刻追查流向、公布業者名單，而且在未釐清安全之前，絕對拒絕恢復上架，這都是市政，這有什麼問題？

蔣也反擊民進黨說，反觀12年前，賴清德總統親口說，總統要一肩扛起責任，處理好食安，食安就是國安，總統要召開國安會議，「請問賴清德總統，你的國安會議召開了沒？」「請問你還要持續神隱到什麼時候？趕快出來面對民眾好說明清楚解決問題。」

媒體追問，昨拋出倒閣說之後，已經有藍委支持，不過民進黨立委林俊憲則嗆蔣「要說到做到」、莊瑞雄稱蔣別有居心，接下來是否尋求國民黨團與民眾黨團支持推動？

蔣說，他昨天是說，因為上周有幾位國民黨立委提出倒閣，他的態度是國民黨內必須要充分討論形成共識，同時民眾黨也必須要同意支持才可以思考下一步。如果兩個政黨都有立場一致的共識，他樂觀其成。立委會提出這樣的想法，應該對這個政府處理毒油的態度，也受不了。

蔣萬安 總統府 北捷 賴清德

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