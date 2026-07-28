李鴻源：宜蘭高鐵解決不了雪隧塞車 國民黨2028年勝選就撤核定

行政院前政務委員張景森因北宜高鐵案槓上中央。內政部前部長李鴻源今天表示，花費高達4000億元高鐵延伸宜蘭不僅無法解決雪隧塞車問題，更可能破壞生態與「宜蘭桃園化」的炒地危機。李喊話，若2028年國民黨拿回執政權，「我們來撤核定」，邀請專家與地方花上百小時對話溝通，回歸專業治理。

李鴻源今午接受「中午來開匯」網路專訪指出，高鐵不是不能延伸宜蘭、屏東，「去宜蘭、屏東做什麼才是重點，」高鐵到宜蘭要花4千億天文數字。過去雪隧開挖時，他曾建言要做「景觀生態決策支援系統」，把要蓋別墅的土地釋出、生態保留地保留起來，這就是生態補償，但當時的建言沒被採納。

李鴻源說，最後結果就是宜蘭長出8000棟別墅，變成「宜蘭桃園化」，宜蘭鄉親周末不敢出門，雪隧交通非常擁擠，房價、地價都漲。他提到，高鐵要經過宜蘭，生態會破壞，那生態要不要修復，過去台中、台南高鐵站選址偏遠，「講難聽一點，就是想炒地皮，」但會發現炒不起來了，因為第一手、第二手的人早已把紅利拿走。

李鴻源建議，高鐵要延伸宜蘭，一定要作政策環評，而且環評一定不會過，因為絕對不能花4000億元去做這種事；到時候可能還會發現根本沒有解決雪隧塞車的問題，也沒有節省太多時間，卻對整個生態破壞很大。

「2028年國民黨贏了我們就來撤掉核定的政策。」李鴻源說，2028年首先要先拿回執政權，他自己在政府工作也能講上話，他一定會很專業且清楚的說明，並邀請許多專家，像張景森，大家一起負起責任，並到宜蘭跟各行各業花100小時跟他們談，「蓋高鐵單價是多少我們沒蓋過嗎？絕對不會是4000億元。」

不過，李鴻源坦言，選戰議題大家不敢反對，這會有外溢效果，在野黨碰這議題會非常不利，還會說不清楚攻防，萬一發酵了，對選舉勝負還不一定是正向，所以還是希望朝野能很專業地坐下來談，且一定要先有政策環評。