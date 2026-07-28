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小英雲林走透透拜宮廟品嘗小吃 走訪任內三大建設成果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、並為修建中宮廟瓦片簽名留念。圖／順天宮提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、並為修建中宮廟瓦片簽名留念。圖／順天宮提供

前總統蔡英文今天抵雲林走透透行程排滿滿，踏勘她任內核定的建設，首站先到台大虎尾二期擴建、高齡健康福利中心了解雲林醫療、長照進展，隨後轉往和前立委蘇治芬推動的虎尾潮，並抵土庫、四湖拜宮廟、品嘗小吃，蘇治芬並未現身，全程只由立委劉建國陪同，不對外開放、受訪。

前總統蔡英文「小英全台走透透」今天走訪雲林，上午抵台大醫院虎尾院區二期拓建工地，由台大雲林分院長馬惠明說明工程進度和未來雲林醫療展望，並參觀國家高齡醫學暨健康研究福祉中心。小英前總統對雲林整體醫療網建構和長照推展現況極表關切。

劉建國表示，虎尾院區二期擴建工程經費從65億增至129億元，另外國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，工程及營運約40億元，兩者加起來近170億元，是蔡前總統任內大力支持的建設案，尤其二期擴建是目前雲林內最大醫療公共工程，此外雲林是高齡醫學分布不均的縣市，國家高齡醫學健康福利中心爭取多年，直到蔡英文任內才獲支持核定，對雲林推展高齡醫學助益良多。

隨後由民進黨多位地方黨公職人員陪同轉往虎尾鐵橋旁踏勘完工不久的「虎尾潮」河川親水公園，劉建國指出，虎尾潮韌性城鎮水岸環境計畫是由前立委蘇治芬和水利署共同推動，採國際競標，蔡前總統任內核定逾12億元，後期他也接手推動鄰近虎尾糖廠周遭環境改善，將投入超過15億元。

下午轉往土庫順天宮參拜，並為修建中的順天宮瓦片簽名留念，小英也品嘗廟前小吃「怪人花枝麵」，最後抵四湖鄉海清宮、三條崙海水浴場、弘揚食品參訪，全程不公開，但仍有不少「英粉」趕往拍照。

蔡英文透過實地考察，回顧她任內在雲林縣所推動的三大重大建設與成果，並感謝雲林鄉親齊心共家完成，讓雲林有更好的生活和醫療環境，她甚感欣慰。

前總統蔡英文今到雲林走透透，到台大了解二期擴建等工程，了解雲林醫療和長照發展進程。圖／民眾提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，到台大了解二期擴建等工程，了解雲林醫療和長照發展進程。圖／民眾提供

前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果。圖／順天宮提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果。圖／順天宮提供

前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、品嘗地方小吃。圖／順天宮提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、品嘗地方小吃。圖／順天宮提供

前總統蔡英文今到雲林走透透，到台大了解二期擴建等工程，了解雲林醫療和長照發展進程。圖／民眾提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，到台大了解二期擴建等工程，了解雲林醫療和長照發展進程。圖／民眾提供

前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、品嘗地方小吃。圖／順天宮提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，走訪她任內推動的三大建設的成果，到土庫順天宮等廟參拜、品嘗地方小吃。圖／順天宮提供

前總統蔡英文今到雲林走透透，首站到台大了解二期擴建等工程，台大雲林分院長馬惠明還特別贈送寵物食品，讓小英感到窩心。圖／民眾提供
前總統蔡英文今到雲林走透透，首站到台大了解二期擴建等工程，台大雲林分院長馬惠明還特別贈送寵物食品，讓小英感到窩心。圖／民眾提供

雲林 蘇治芬 長照

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