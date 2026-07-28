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卓揆抱病出席新北105市道動土 預計2030年完工

中央社／ 新北28日電

行政院長卓榮泰感冒仍出席新北市105市道工程動土典禮，內政部長劉世芳代表致詞表示，中央補助工程經費不打折，雙環高架克服180公尺高低差，預計2030年9月完工。

新北市政府今天舉辦「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工動土典禮，卓榮泰、劉世芳、新北市長侯友宜及民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等民代及地方人士出席，場面熱烈。

卓榮泰到場時，媒體高喊詢問對倒閣案意見時，卓榮泰快步走過並未表示意見。

劉世芳表示，這條道路很重要，卓揆雖感冒仍抱病出席動土典禮，而她代表卓揆致詞，由於105市道是林口八里間交通擁塞的痛點，因此，在卓揆指示協助下，才促進工程於今天開工。

她表示，工程採雙環單層的高架橋形式新闢，克服180公尺高低差，串連兩地成為林口八里經濟發展的指標。中央和地方合作，她不講中央補助多少錢，但工程經費補助絕不打折。預計2030年9月完工。

侯友宜表示，105市道新建以雙環高架方式來克服高低差，不僅是新的地標，也將銜接台北港及桃園機場等海空雙港，以及經淡江大橋銜接未來的淡海新市鎮產業專區，以及林口的AI國際智慧產業專區。

工務局長馮兆麟簡報指出，市道105線改善計畫共分3期，第1期是林口區A3計畫道路，預計今年8月通車；第2期「改善蜿蜒路段」工程預計9月動工，工程總經費約新台幣82.19億元，中央補助46.56億元；第3期八里端平面道路拓寬工程，目前辦理設計及都市計畫變更作業中，也期待中央支持後續計畫。

卓揆 新北 劉世芳

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