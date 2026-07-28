蔣萬安提倒閣 侯友宜：真正解決食安問題較重要

台北市長蔣萬安昨接受專訪時表示，若能透過倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負起政治責任。新北長侯友宜今天上午被問及時表示「把工作做好比較實在」。新北市府後續補充指出，侯市長認為政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。

新北市長侯友宜今天上午至林口出席「105市道蜿蜒路段改善工程動土典禮」，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、立法委員洪孟楷及民進黨新北長參選人蘇巧慧也一同出席。洪孟楷被問及關於蔣萬安提出倒閣提議時表示，目前還沒有經過正式討論。若真的有這樣一個議案，我們會在黨團大會中進行討論。

洪孟楷指出，大家看得非常清楚，國民黨團在這一屆非常團結，也非常一致。這個議題牽涉的範圍，可能包括國民黨，也包括其他在野朋友。相信國民黨跟民眾黨之間，也會有充分溝通，針對每一個議題好好提出討論。

侯友宜對此則簡短回應表示：「把工作做好比較實在」。事後侯友宜幕僚也補充說明，正如立委洪孟楷指出這個議題要經由立院黨團大會討論決定。侯友宜認為政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。