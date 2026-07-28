蔣萬安再提倒閣 莊瑞雄揭國民黨目的：先殲滅民眾黨 再藍綠對決

台北市長蔣萬安昨再次拋倒閣議題，引發熱議。民進黨團幹事長莊瑞雄說，要先問藍白真的敢在國會提出倒閣嗎？很明顯藍營此舉是要殲滅白營，民進黨團願意接受民意檢驗，對行政部門是期中考，但不要忘記也是這2年來民眾對立法院期中考，是誰傷到誰都還不知道。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，他表示外界也很清楚，蔣萬安提倒閣是別有居心，現在以國民黨、民眾黨是立法院多數黨，會不會真的提出倒閣，民進黨團都尊重。第一階段是國會要先提倒閣，總統才有解散國會問題，因此要先要問藍白真的敢在國會提出倒閣嗎？

莊瑞雄也說，國民黨提倒閣議題很壞，知道民眾黨民調不高，很明顯就是要殲滅民眾黨，到最後就是藍綠對決。他也表示，民進黨團願意接受民意檢驗，對行政部門是期中考，但不要忘記了，也是這2年來民眾對立法院的期中考，藍白這2年在國會多數幹了多少壞事，民眾可是非常清楚，比如總預算不審、癱瘓憲政機關等，這次考驗各黨魄力，是誰傷到誰都還不知道。

媒體追問倒閣可以改變什麼？莊瑞雄說，倒閣涉及解散國會、改選問題，蔣萬安為了個人聲量沒有跟同志討論「死道友，無死貧道」，隨口喊倒閣，要接受檢驗的全部都是蔣萬安的同志，萬一總統解散國會，重新改選結果好壞，蔣萬安都不用負責任。

莊瑞雄指出，首都市長不是每天喊這些，相關議題應該是交給國民黨團傅崐萁，也應問問民眾黨，蔣萬安繼續喊下去恐怕民眾黨會不滿，因為他們8席重新改選，不一定能達到現在的目標，藍白合作未必有好處。

民進黨團書記長范雲則說，她作為台北市民，感覺到蔣萬安好像遇到國政或是監督中央的問題，都特別有興趣，在專訪講的內容非常多，但遇到市政問題都交給局處，或者是交給殷瑋來回答，答的很少。如果他對市政已經越來越沒有興趣的話，那是不是乾脆把台北市長交給更關心的人來做呢？蔣萬安可以回來，擔任立委好好的監督中央、監督國政。