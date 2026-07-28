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影／再推「查水表遊戲」 總統府：言論自由不代表可以冒用別人聲音
「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」風波。韋淳祐昨再推「油萊油去查水表遊戲」Kuso影片，註明「AI製作，勿對號入座玻璃心」。總統府發言人郭雅慧今天表示，民主社會當然是保障言論自由的，可以在創作上很幽默或很諷刺，不過言論自由並不代表可以冒用任何人的聲音。
韋淳祐指出，因「油不得你」認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，司法應是天平不該是誰的工具。總統府發言人郭雅慧今天也回應表示，冒用國家元首的聲音去進行變造，是刻意混淆民眾，會導致國人誤認。警方接獲檢舉依法進行查證，是警方分內的工作。郭雅慧呼籲政黨之間的政治攻防，還是應該要負責任的使用AI，不應該是用變造他人聲音做政治攻擊。
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