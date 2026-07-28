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AI深偽總統聲音 民進黨團：偽造有相關法律規範

中央社／ 台北28日電

網路流傳疑似以AI合成總統賴清德聲音的影片，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，言論自由是台灣社會珍惜的價值，言論自由也有它的界限，不管是偽造、假訊息，或毀謗等，都有司法體系相關法律規範，AI偽造，不是你說那是事後處理、沒有傷害言論自由，它就沒有。

媒體報導，「油不得你」影片韋姓製作人遭警關切。刑事局26日表示，接獲檢舉，影片疑用AI合成賴總統聲音，可能使民眾誤認為是總統發言，因此依法受理查證。

范雲表示，言論自由是台灣社會珍惜的價值，那也是非常多人爭取來的，絕對是100%保障。但是，言論自由也有它的界限，不管是偽造、假訊息，或是毀謗等，都有司法體系相關的法規在規範。

范雲說，跟過去威權時代不一樣的，威權時代對言論自由的限制是事前的，利用AI偽造都是事後處理。目前已經有非常多的法律專家談到，AI這種偽造，不是你說那是事後的處理，不是你說它沒有傷害言論自由就沒有。今天如果有人的聲紋被偽造的話，是有可能傷害那個人的財產權，譬如透過聲紋啟動數位銀行帳戶，這是民主社會在AI的時代，大家必須要謹慎來處理的。

此外，台北市長蔣萬安昨天拋出，若在野立場一致，對於有立委提倒閣，他樂觀其成。民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會說，倒閣是憲法規定，國會本來就能提倒閣，民進黨尊重。但其實外界也很清楚，由蔣萬安來提，別有居心，把地方首長在食安該負的責任，甩鍋給中央政府，漂白自己應負的責任。

至於倒閣的部分，莊瑞雄指出，國民黨與民眾黨現在是國會的多數，到底會不會真的提出倒閣，民進黨團都尊重，民眾最想問的是，藍白真的敢在國會提倒閣嗎。在國會裡面要提出倒閣，才會有總統解散國會。

莊瑞雄表示，蔣萬安喊倒閣，叫「死道友，無死貧道（台語）」，該接受檢驗的，全是蔣萬安的同志，若真的重新改選，無論好壞，蔣萬安不用負責，也把自己地方治理不佳的責任，全部透過倒閣漂白掉，甩鍋給中央。

莊瑞雄說，蔣萬安喊倒閣，台灣民眾黨最氣，若重新改選，依照現有的民調，都不一定可以維持現有8席，現在一直喊倒閣，對於藍白合未必有好處。

民進黨團 范雲 言論自由

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