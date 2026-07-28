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北市府、議會索資攻防戰 北市府：3個月建置議員索資公開平台

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
索資攻防戰延燒，民進黨北市議會黨團提案市府建置「議員索資公開平台」上午在議會民政委員會討論。記者楊正海／攝影
索資攻防戰延燒，民進黨北市議會黨團提案市府建置「議員索資公開平台」上午在議會民政委員會討論。記者楊正海／攝影

索資攻防戰延燒，民進黨北市議會黨團提案市府建置「議員索資公開平台」上午在議會民政委員會討論，市府秘書長王玉芬表示，市府支持這個提案，但索資內容涉及到法規和資訊技術，需要3個月時間；雖然民進黨議員時間太長，1個月就可以上線，但討論後仍決議照市府研議辦理。

提案議員民進黨團總召王閔生指出，北市府建置議員索資公開平台，除涉及國家機密、個人資料、營業秘密及其他依法不得公開事項外，各機關對議員所取資料及回覆內容，應全面公開並建立可檢索之歷史資料庫，以減少重複所資、降低行政成本、提升行政效率及市政治理品質。

王玉芬指出，議員因為問政的需要而索資，市府贊同、支持並會落實，不過索資也須適用法務部政府資訊公開法和個人資料保護法的相關規定，若要向不特定大眾公開時也是一樣。至於如何公開，會做整體的研議，因涉及平台系統，希望給市府3個月時間建置。

綠營議員簡舒培、顏若芳、王閔生則認為3個月時間太長，王閔生說，議員的索資，其實上面的欄位，包含索資的人是誰、索資的對象、目標是什麼，以及市府回覆的內容，都已經有既有的表格跟欄位，只要市政府肯做，不需要太複雜的系統，其實都可以立刻上線。

民眾黨議員林珍羽說，回溯2020年柯文哲市長時期，其實當初他要求索資公開透明，要把議員的所有索資全部公開，但是當年藍綠不分黨派的議員，是全面反對，因市長和時空背景不同，她可以理解，但現在爭議之處，在於把議員貼上一個標籤，指議員的索資過度，造成公務人員的壓力，公務員招不滿，這是不對的，政府要給議會一個明白的說法，還給議會公道。

王閔生認為，平台系統，不用1個月應該就可以上線，不需要研究到三個月，且這個會期10月就結束了，到要3個月，他覺得沒有必要，而且市府原本的索資系統，都已經e化了。

北市資訊局表示，現行的索資系統，可以從技術面上執行，但仍涉及管理作業，包括涉及的法規，技術上可行，管理上面可能討論之後，再做適度公開會比較安全。

資訊局指出，市府現在公開的資料，就是市府的「資料大平台」，必須符合中央數發部資料開放的格式，索資的資料的要轉換成標準格式，再掛載到資料大平台上，所以需要2到3個月日間，除了轉換格式，也要先經過測試。

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