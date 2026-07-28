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萊爾校長團隊遭查水表 侯友宜：司法偵辦要有所依據 不受政治干預
國民黨新媒體部前主任韋淳祐的萊爾校長製作團隊，日前製作並發布「油不得你」影片，725上凱道前被刑事局派員上門關切疑遭查水表。新北市長侯友宜今天被媒體問及對此看法時表示，司法偵辦過程中都是要有所依據的，絕對不要受到政治的干預。
新北市長侯友宜今天上午至林口出席「105市道蜿蜒路段改善工程動土典禮」，因萊爾校長製作團隊、國民黨新媒體部前主任韋淳祐日前發布「油不得你」影片遭刑事局派員上門關切，民進黨發言人吳崢更公開表示使用AI深偽假冒國家元首恐觸法並造成社會混亂，有必要請司法單位調查清楚，被外界質疑是否政治介入。
侯友宜被媒體問及是否看過這支影片、如何看待疑似查水表情形時嚴正表示，司法偵辦過程中都是要有所依據的，絕對不要受到政治的干預。
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