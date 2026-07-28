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片面關閉台駐處 外交部：停止進口巴紐現貨天然氣

中央社／ 台北28日電

巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐處，外交部今天表示，在接獲巴紐政府通知後一週內，已正式停止在現貨市場進口巴紐的液態天然氣，也將視巴紐政府後續回應，滾動式調整因應措施。

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）無預警發布聲明，片面宣稱將「立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作」一事，外交部長林佳龍日前表示，絕不接受片面作為，正檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。

外交部亞東太平洋司司長林昭宏上午於例行記者會表示，第一，外交部嚴正抗議巴方片面決定，巴國外長繞過文官決策體系，直接以外長信函對外發表聲明，逼迫台灣關閉駐處，事前未曾與台灣方協商，嚴重傷害兩國關係。政府獲悉此事後立即嚴正抗議，不接受巴方片面決定。

林昭宏進一步指出，第二，台灣方持續設法與巴紐政府溝通，台灣多年來在巴紐推動包括醫衛、農技及人才培育等合作企劃，且為強化關係，台灣方一向願意在貿易及能源各方面與巴紐政府討論後續合作可能性，因此台灣方將持續爭取與巴紐政府積極溝通，使其了解雙方若能加強合作往來，將更符合各自國家利益。

林昭宏強調，台灣方針對此案後續發展可能情境，皆已嚴密因應對策，但目前方案內容暫時不便對外透露，適當時間再跟外界公布。

至於反制手段，林昭宏說明，台灣是巴紐的前5大出口國，尤其是液態天然氣，這是主要雙邊貿易大宗。台灣方已盤點對液態天然氣的採購額度，已正式停止向巴紐採購現貨液態天然氣，後續再盤點台灣整體能源需求及供應配置情形，研議是否進一步調整採購量。

至於台灣對巴紐的農技團、醫療後送及獎學金等援助是否持續，林昭宏說，台灣方目前繼續提供各項援助，尤其是維持醫療轉診服務跟台灣獎學金方面，以彰顯台灣方合作意願，及合作透明、互惠互利的優勢。但仍會視後續巴紐政府回應，再做滾動式檢討。

林昭宏強調，若巴紐政府後續採取近一步不利台灣方的措施，台灣方將持續洽請理念相近國家，適時為台發聲、爭取國際支援。

被問及對巴紐採購的液態天然氣數量，林昭宏說明，根據經濟部和中油公司提供資料，今年上半年在現貨市場向巴紐採購50萬噸液態天然氣，相信這對當地經濟收入造成相當影響。而與供應商ExxonMobil的長約則是每年120萬公噸，不止向巴紐進口。

林昭宏強調，中油公司確保台灣天然氣來源供應無缺，才做此決定，且在現貨市場也可向其他國家進行採購。

至於目前與巴紐政府的協商進度，林昭宏說明，由於巴紐在台灣並未設立代表處，是由台灣駐巴紐代表處在進行溝通，目前尚未接到相關訊息，而目前台灣駐巴紐代表處正常運作。

巴布亞紐幾內亞 林佳龍 外交部

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