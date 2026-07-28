出國考察報告挨轟空泛 沈有忠：公開上網為精簡版

立法院民眾黨團今天召開記者會批評，陸委會副主委沈有忠5月赴越南考察報告僅3頁空泛內容。沈有忠回應，出國考察報告有精簡版、完整版，公開上網版本為前者，完整版達33頁。

立法院民眾黨團今天上午召開「假考察、真觀光？出國報告爛到爆」記者會。民眾黨立法院黨團總召集人陳清龍批評，沈有忠5月赴越南考察報告僅3頁，內容非常空泛，考察應該要帶回來寶貴經驗與建議，這份報告品質「連小學生都不如」。

這份出國考察報告最後寫「建議加強台越中智庫交流」，陳清龍認為，「這樣的心得與建議，不用去，我也知道」。

他說，陸委會今年編列出國預算達800多萬元，較去年激增；行政院長卓榮泰一再強調，刪減各部會單位國外旅費項目會導致台灣與國際連結中斷，難道這樣的考察報告就能讓連結不中斷嗎。

沈有忠回應，出國考察報告有精簡版、完整版，公開上網版本為精簡版，這是應立法院要求公開，精簡版避開涉密部分。完整版為33頁、1萬3000多字，內容完整呈現在當地會晤、交流的人事時地物，提供給國安高層參考、運用。

據公務出國報告資訊網「訪問越南暨說明兩岸政策報告」，沈有忠與兩名人員於5月20至23日在越南考察、交流。

沈有忠說明，在越南考察前後計4天，第2天開始「兩點一線」跑行程，見到4個智庫、1個官方單位，另也有見到現任、卸任官員，在應對中共灰帶衝突、台越共同利益等議題上意見交換，基於雙方默契，相關細節沒有辦法對外說明太細；行程最後與在越台商交流，全程計花14萬4700多元。

沈有忠強調，陸委會去年接待近150團、近800位外賓，全世界都想更加了解兩岸、中國大陸，現在最了解中國大陸的是台灣。今年出國預算編列增加，也是為了回應他國邀請，對方期待可以在中共跨境鎮壓、解放軍高層人事更迭等議題上交換意見，陸委會有責任走向國際說清楚台灣立場，這也是國家利益所在。