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巴紐迫我關閉代表處 外交部：現已停止採購現貨天然氣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
針對巴紐迫台灣關閉代表處，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今天在例行記者會表示，此舉嚴重傷害兩國關係，台灣已經停止對巴紐採購現貨的天然氣。記者張文馨／攝影
針對巴紐迫台灣關閉代表處，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今天在例行記者會表示，此舉嚴重傷害兩國關係，台灣已經停止對巴紐採購現貨的天然氣。記者張文馨／攝影

針對巴紐迫台灣關閉代表處，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今天在例行記者會表示，此舉嚴重傷害兩國關係，台灣已經停止對巴紐採購現貨的天然氣，對巴紐的經濟收入構成相當大影響，而台灣國內天然氣供應目前沒有問題；至於既有的農業輔導、醫療服務及台灣獎學金則持續提供，凸顯我方合作意願。

林昭宏指出，台灣是巴紐的前5大出口國，尤其是液態天然氣，這是主要雙邊貿易大宗。他引述經濟部和中油提供的資訊指出，今年上半年對巴紐採購的天然氣達50萬噸。他說，目前現貨採購已經停止，至於長約還需要中油與埃克森美孚（ExxonMobil）協調。被問到是否可能恢復對巴紐天然氣的現貨採購，林昭宏表示，外交部持續做滾動式檢討來因應。

埃克森美孚在2010年與台灣中油達成PNG的天然氣銷售協議，將在20年內每年向台灣提供約120萬噸天然氣。

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日透過聲明重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」。聲明還提到，特卡琴科已將此決定通知中華人民共和國駐巴紐大使楊曉光；此項行政措施凸顯巴紐政府堅定不移承諾遵守、尊重並維護巴紐的一個中國政策，自雙方建立雙邊關係以來，該政策五十多年來一直是巴紐外交政策架構的基石。

林昭宏指出，特卡琴科繞過文官決策體系，直接以外長信函發表聲明，要逼迫我方關閉代表處，事前未曾與我方協商，嚴重傷害兩國關係；我政府獲悉此事，立即嚴正抗議，不接受這項片面決定，也在持續設法與巴紐政府溝通。

巴紐在1976年10月12日與中華人民共和國建交，今年迎來50周年。

林昭宏指出，面對中方步步進逼，不排除巴紐政府後續會進一步採取不利我方的措施，我方會持續洽請理念相近國家，適時為我發聲，爭取國際支援，以維護台灣駐處同仁的安全和整體外交利益。

林昭宏指出，特卡琴科繞過文官決策體系，直接以外長信函發表聲明，要逼迫我方關閉代表處，事前未曾與我方協商，嚴重傷害兩國關係；我政府獲悉此事，立即嚴正抗議，不接受這項片面決定，也在持續設法與巴紐政府溝通。

林昭宏表示，中華民國駐巴紐代表處還在與巴紐政府溝通，代表處運作正常，且我方代表處官員與外交部高階常任文官正常接觸。

目前台灣祭出停止採購現貨天然氣的手段，但暫時不影響對巴紐的農業技術輔導、醫療援助及獎學金；林昭宏表示，彰顯我方合作意願，並對巴紐凸顯與台灣合作的透明與互惠互利的優勢。

外交部 天然氣 中油

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