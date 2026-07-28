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府：言論自由不代表可冒用聲音 變造總統聲音是刻意混淆

中央社／ 台北28日電

網路流傳疑似利用AI合成總統賴清德聲音的影片，引發討論。總統府發言人郭雅慧今天表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音，這一次用國家元首、用總統的聲音進行變造，是刻意混淆民眾。政黨做政治攻防，應負責任使用AI，不應變造他人聲音做政治攻擊。

媒體報導，「油不得你」影片韋姓製作人遭警方關切，藍營民代聲援喊遭「查水表」。刑事局表示，因接獲檢舉影片疑用人工智慧（AI）合成賴總統聲音，可能使民眾誤認為是總統發言，依法受理檢舉查證。

總統府上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，郭雅慧會後接受媒體聯訪表示，民主社會當然保障言論自由，可以在創作上很幽默或很諷刺，不過言論自由並不代表可以冒用任何人的聲音。這一次用國家元首、用總統的聲音進行變造，是刻意混淆民眾，會導致民眾的誤認。

郭雅慧表示，警方第一時間也對外做說明，是因為接獲檢舉，依法進行查證，這是警方分內的工作。呼籲政黨之間政治攻防，應該要負責任的使用AI，不應該是用變造他人聲音做政治攻擊、明知故犯。

此外，媒體詢問，行政院擬不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」或公布後不執行。郭雅慧說，行政院已完整說明，行政院版的成長津貼不需另立專法，已納入明年度的預算中，先前也透過記者會清楚向民眾宣布具體規劃，包括18項生育、養育的家庭措施，也有完整的財政評估。

郭雅慧表示，依據憲法，立法院是議決預算，關於預算的編列及施政計畫，屬於行政院的權責。

言論自由 郭雅慧 賴清德

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