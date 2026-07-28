【重磅快評】追殺油不得你？賴清德可以學學哈蘭德

「萊爾校長」創作人韋淳祐發布「油不得你」影片，在網路上引發討論，因影片中聲音與賴清德總統相似，綠營重砲出征，指控可能涉嫌偽造文書等罪刑；反觀在這次世界盃足球賽中，許多球星陸續被以ＡＩ生成各種搞笑影片在社群上瘋傳，其中，世界盃後ＩＧ追蹤成長最多的挪威足球員哈蘭德，看到自己被用ＡＩ產製出的許多搞笑影片及圖片，邊看邊笑說很有趣，賴總統或許該學學哈蘭德的幽默。

今年世界盃足球賽前陣子在賽程期間，社群上不斷出現球星們被ＡＩ合成的照片、影片等，例如在淘汰賽過程中，克羅埃西亞的魔笛、巴西的內馬爾、葡萄牙的西羅等球星在球隊遭淘汰後，網路上陸續出現他們在等阿根廷的梅西上車、上飛機等情節的ＡＩ生成影片。又例如葡萄牙遭淘汰後，有ＡＩ影片呈現西羅傷心坐在湖邊，曾經視他為偶像的法國球星姆巴佩與挪威球星哈蘭德在身後討論要如何上前安慰西羅。

至於在這次世界盃中引起全球關注的哈蘭德，網路社群上可見ＡＩ生成的影片更是多不勝數，各式各樣與他有關的迷因哏圖、爆紅的影片，在全球各地流傳，包括透過ＡＩ將他改造成女模特兒、維京戰士，或是各種好笑、可愛造型，都在網路上引發不少話題。哈蘭德最近更在自己的社群網站上公布他看迷因哏圖的反應畫面，滑著手機的他不斷笑說，天啊！太有趣了！連有人拿根青蔥說長得像他，哈蘭德也大笑說：真的像嗎？

對比哈蘭德的幽默看待這些與他有關的各種迷因哏圖、ＡＩ生成影片，民進黨如今上下都指控稱，「油不得你」可能涉及偽造文書，連刑事局都不得已要檢測影片中的聲音，確認是AI生成，還要報檢方指揮偵辦，釐清是否涉及偽造文書罪，並函文食藥署查證是否構成假訊息，也不排除通知韋淳祐到案說明。

有專門負責科技偵查的警官說，對於AI生成影像或聲音，應視內容是否涉恐嚇、詐欺、妨害名譽罪或公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法等，若僅就生成行為認定是犯罪，恐無限上綱，侵犯言論自由及藝術表現自由，難道網路充斥的生成影音全都違法？

民進黨發言人吳崢在記者會上聲稱，法律上，若用AI合成或是以深偽技術（Deepfake）假冒他人，不論是影像、聲音或文書，可能觸犯偽造私文書罪。綠營多位民代也口徑一致指控違法，綠委鍾佳濱更說，如果現在對於萊爾校長如此超出不受言論自由保障的行為要縱容的話，哪天不要說是公眾人物，任何一般人民被同樣方式加以偽造、變造、傳播時，將哭訴無門。

問題是，要構成偽造文書有幾個要件，除了要證明是偽造、變造他人聲音，更重要的是要「足生損害於公眾或他人」，究竟「萊爾校長」系列或「油不得你」對誰造成損害？

ＡＩ時代，那個國家公眾人物沒有被ＡＩ生成，不只哈蘭德，美國總統川普、前總統歐巴馬等人的聲音、影像，也常被拿來模仿與ＫＵＳＯ；賴總統或民進黨與其氣急敗壞要對「油不得你」製作人查水表，還不如想想該怎麼處理苯駢芘的毒油事件。