立院審查無人機條例交協商 潘孟安：下一座護國神山盼甘霖

立法院昨天初審通過無人機條例，全案無共識送朝野協商。總統府秘書長潘孟安今天在總統府的無人機競賽記者會表示，兩年前台灣無人機產業是一片沙漠，只是個別零組件的外銷，如今有部會和民間協力，台灣將可以看到未來無人機產業能成樹成林，成為下一座護國神山；荒漠需要甘霖，希望立法院趕快讓相關預算通過。

潘孟安提到，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福近日對媒體談到此事。根據自由時報報導，薛瑞福指出，無人載具系統在未來的經濟和軍事領域重要地位，台灣需要找到方法部署無人機相關能力。

潘孟安表示，各界非常關心台灣的無人機產業鏈組成，他說，兩年前，台灣無人機是一片沙漠，只是個別零組件的外銷，這兩年來在經濟部、各民間廠商等公私部門投入心力資源下，開始整機製作；他說，台灣可以看到未來無人機產業能成樹成林，讓無人載具成為下一座護國神山，他相信為期不遠。

潘孟安指出，尊重國會審議無人機條例，他再次呼籲，台灣的無人載具護國神山正在形成，荒漠需要甘霖降臨，希望立院高抬貴手，通過相關預算，各產業界都引頸期待，甘霖能夠趕快降下來。