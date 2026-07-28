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無人載具條例送協商 潘孟安盼高抬貴手、速降下甘霖

中央社／ 台北28日電

立法院聯席會議審查無人載具特別條例草案，保留送黨團協商，外界質疑是否影響台灣無人機發展。總統府秘書長潘孟安今天受訪時說，當然會擔憂，草案目前在立法院審議中，尊重國會自主，也希望能高抬貴手，讓產業界期盼的甘霖盡快降下。

總統府今天召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，潘孟安、總統府發言人郭雅慧等人出席，並接受媒體提問。

媒體詢問，立法院經濟、外交及國防、財政委員會27日聯席審查行政院所提無人載具特別條例等共14版本草案，最後草案雖初審通過，但院會討論前須交由黨團協商，府方是否擔心這會對未來台灣的國防及無人機發展造成影響。

潘孟安說，「當然會擔憂」，而這幾天美前國防官員薛瑞福（Randall G. Schriver）也有相關說明，各界也關注台灣無人機產業鏈的組成。

潘孟安指出，坦白說，台灣無人機過去是一片沙漠，只是個別零組件的外銷；在整機製作上，這2年來在經濟部、各民間廠商與各部會投入心力及資源下，台灣可以看到未來的無人機產業能夠成樹成林，甚至作為未來另外一座護國神山也為期不遠。

潘孟安認為，這樣一個產業結構，目前在立法院審議中，尊重國會自主的審議，但從國內外文獻、國際案例與經歷，以及國內產業發展的未來，能夠真正帶動未來台灣另一個護國神山產業鏈正在形成，正需要在荒漠中降下甘霖。

潘孟安接著說，祈請能高抬貴手，盡速讓相關預算通過，使各部會去執行，更讓各產業界引頸期待的甘霖，能夠趕快降下來。

郭雅慧受訪時則說，無人機產業不只攸關國防戰力，也有非常廣泛的應用，包括農業、海岸巡檢、防災救災等，這也是加入國際「非紅供應鏈」非常重要的歷史一刻。

郭雅慧說，相關草案送協商，呼籲朝野立委能有共識，盡速完成審議，不希望因為立法院在預算審查延宕，影響國防不對稱戰力，也影響到產業整體發展。

此外，媒體追問，在野聯手刪凍相關預算，包括採購足球無人機、空拍無人機等，恐受到影響。

潘孟安說，相關預算還在審議中，行政單位不能因為立法院的時程而荒廢所有工作，行政所有的工作一定要持續進行，但也要尊重國會的議決。祈請立委能高抬貴手，盡速通過相關預算，讓相關的產業鏈，不管是從教育部、經濟部所屬來推動的無人機相關產業，都能順利進行。

潘孟安 無人機 秘書長

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