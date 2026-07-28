萬美玲家族遭爆建案涉農地違規？桃市府：去年已裁罰

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋近日因霸凌爭議宣布放棄國民黨桃園市議員提名，但相關話題持續延燒。媒體今再爆料，遭質疑與萬美玲家族有關的廣川建設，其桃園蘆竹建案「廣川漾」涉嫌將農牧用地規畫為停車場販售，並要求購屋民眾一併購買農地持分，引發爭議。對此，桃園市地政局回應，該筆土地去年已因違規使用遭裁罰並限期改善，今日已再請公所複查，將依結果辦理後續作業。

鏡週刊今報導，「廣川漾」建案共有85戶，合法停車位僅17個，建商另於社區旁農牧用地規畫停車場對外販售，代銷人員坦承屬違法使用農地，卻向買方表示「只要不被檢舉就沒事」。購屋民眾若購買停車位，還須另外簽署農地契約取得土地持分，契約雖載明農地不得違法使用，但若日後遭裁罰等法律風險則由買方自行承擔。

報導也質疑，廣川建設實際經營者與萬美玲家族有關，不過萬美玲否認與廣川建設有任何關係，並強調從政以來未參與任何商業行為。

桃園市地政局表示，涉案土地為蘆竹區新福段209地號，屬特定農業區農牧用地。該筆土地於2025年間遭民眾檢舉，經農業局認定未經核准回填土方、堆置建築雜物、鋼板及設置水泥擋土牆等，已違反農業使用規定，市府已於2025年12月2日依「區域計畫法」裁罰，並命限期改善。市府今日也請蘆竹區公所追蹤複查，後續將依複查結果辦理相關作業。