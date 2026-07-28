電子煙毒入侵校園 陳菁徽：必須建構防治體系 及時接住每一位孩子

電子煙毒入侵校園、毒品氾濫現象令人憂心。國民黨立委陳菁徽今天表示，面對電子煙毒這類新興毒品問題，國家必須從源頭建構完整防治體系，整合教育、衛政、警政、法政及數位科技資源，打造安全防護網，及時接住每一位孩子。

陳菁徽指出，現實生活中，許多孩子的第一口菸，就是新興菸品，吸食場所往往藏在校園角落或廁所，有些孩子擔心遭到同儕排擠，只能被迫妥協，更有毒販把魔爪伸入校園，鎖定原本就吸食電子煙的學生，甚至吸收非行少年，利用學童不敢拒絕、不好意思拒絕的心理，誘使孩子逐步接觸新興菸品，甚至毒品，如今，受害者已經下探到國小學生。

陳菁徽表示，這顯示校園電子煙早已不再是單一問題，而是與複雜、縝密的組織犯罪交織，成為嚴重的社會問題，犯罪集團透過社群平台、地下販售管道甚至暗網接觸學生，再利用同儕壓力滲透校園，形成新型態的犯罪手法，面對這類新興毒品問題，國家必須從源頭建構完整防治體系，整合教育、衛政、警政、法政及數位科技資源，打造安全防護網，及時接住每一位孩子。

陳菁徽說，具體工作包括阻斷網路銷售管道、強化師生辨識新興毒品的能力與通報機制、提升查緝力道，並提供心理支持、家庭協助及戒癮治療，建立一道完整防線。

最後，陳菁徽呼籲，拜託家長、老師及全體台灣人，一起關心孩子的前程與健康。多一次提醒，就可能少一次破碎的童年；讓孩子勇敢說不，健康、快樂地向前走。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康