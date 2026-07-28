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立院三讀通過有線電視廣播法修正 放寬黨政軍持股上限至1%
立法院會今三讀通過有線廣播電視法第10條及第58條修正案，政府、其捐助成立財團法人，及其受託人各別間接持有系統經營者股份，從持有一股都不行，放寬至持股上限1%；政黨、政務人員、配偶及二等親違法投資納入裁罰對象。
有線廣播電視法現行條文規定，政府、政黨、其捐助成立財團法人及其受託人不得直接、間接投資系統經營者；政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員不得投資系統經營者；其配偶、二親等血親、直系姻親投資同一系統經營者，持有股份合計不得逾該事業已發行股份總數1%。
三讀條文則放寬，政府、其捐助成立財團法人，及其受託人各別間接持有系統經營者股份，可達上限1%，政府基金或公營事業自行或委託投信投資股數，不會列入1%的限制。
另外，三讀條文明定，投資行為人納裁罰對象，包括政黨本身、其捐助成立財團法人及其受託人、政務人員、甚至是配偶及二親等以內親屬違法投資，如持股超過上限1%、直接投資或擔任有線廣播電視事業發起人、董事、監察人或經理人等，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，若屆期仍不改正者，得按次處罰。
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