快訊

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

「隱形陷阱」抓AI作弊！題目複製貼上 9成學生沒做1事被抓包

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀通過有線電視廣播法修正 放寬黨政軍持股上限至1%

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院上午三讀「有線廣播電視法第10條及第58條修正案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影
立法院上午三讀「有線廣播電視法第10條及第58條修正案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院會今三讀通過有線廣播電視法第10條及第58條修正案，政府、其捐助成立財團法人，及其受託人各別間接持有系統經營者股份，從持有一股都不行，放寬至持股上限1%；政黨、政務人員、配偶及二等親違法投資納入裁罰對象。

有線廣播電視法現行條文規定，政府、政黨、其捐助成立財團法人及其受託人不得直接、間接投資系統經營者；政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員不得投資系統經營者；其配偶、二親等血親、直系姻親投資同一系統經營者，持有股份合計不得逾該事業已發行股份總數1%。

三讀條文則放寬，政府、其捐助成立財團法人，及其受託人各別間接持有系統經營者股份，可達上限1%，政府基金或公營事業自行或委託投信投資股數，不會列入1%的限制。

另外，三讀條文明定，投資行為人納裁罰對象，包括政黨本身、其捐助成立財團法人及其受託人、政務人員、甚至是配偶及二親等以內親屬違法投資，如持股超過上限1%、直接投資或擔任有線廣播電視事業發起人、董事、監察人或經理人等，可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，若屆期仍不改正者，得按次處罰。

延伸閱讀

有廣法黨政軍條款擬鬆綁 凱擘：有助資金活水進入產業

星鏈條款三讀通過 外資持股限制鬆綁助低軌衛星服務來台

市場傳黨政軍條款將放寬…台灣大有望買凱擘 凱擘說：要問買方

刪除兄弟姊妹特留分三讀 修法公布6個月後實施

相關新聞

大轉彎！張景森不選宜蘭縣長還偷臭吳宗憲 認退黨是氣話將留下當烏鴉

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出參加32年的民進黨，更稱不排除選宜蘭縣長。張景森今天態度大轉彎，指退黨是氣話，會繼續留黨察看，當民進黨的烏鴉，他也不會遷戶籍選縣長，建議找在地人參選，「若找我，那跟國民黨立委吳宗憲沒什麼差別」。

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

立法院會今天三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。藍白立委均表示，讓個人自主建立平衡，可以更有尊嚴安排身後財產，避免特留分成為撕裂親情的問題。

被問及倒閣及校園快篩　侯友宜：政府應做好該做工作、快篩須完整配套

台北市長蔣萬安昨天提出倒閣提議，新北市長侯友宜今天上午出席105市道新闢道路開工典禮被問及時表示，政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題，行政院長卓榮泰出席被問到此事時則並未回應。立委洪孟楷則表示會在黨團大會中進行討論。

立院審查無人機條例交協商 潘孟安：下一座護國神山盼甘霖

立法院昨天初審通過無人機條例，全案無共識送朝野協商。總統府秘書長潘孟安今天在總統府的無人機競賽記者會表示，兩年前台灣無人機產業是一片沙漠，只是個別零組件的外銷，如今有部會和民間協力，台灣將可以看到未來無人機產業能成樹成林，成為下一座護國神山；荒漠需要甘霖，希望立法院趕快讓相關預算通過。

萬美玲家族遭爆建案涉農地違規？桃市府：去年已裁罰

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋近日因霸凌爭議宣布放棄國民黨桃園市議員提名，但相關話題持續延燒。媒體今再爆料，遭質疑與萬美玲家族有關的廣川建設，其桃園蘆竹建案「廣川漾」涉嫌將農牧用地規畫為停車場販售，並要求購屋民眾一併購買農地持分，引發爭議。對此，桃園市地政局回應，該筆土地去年已因違規使用遭裁罰並限期改善，今日已再請公所複查，將依結果辦理後續作業。

電子煙毒入侵校園 陳菁徽：必須建構防治體系 及時接住每一位孩子

電子煙毒入侵校園、毒品氾濫現象令人憂心。國民黨立委陳菁徽今天表示，面對電子煙毒這類新興毒品問題，國家必須從源頭建構完整防治體系，整合教育、衛政、警政、法政及數位科技資源，打造安全防護網，及時接住每一位孩子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。