影／陳其邁還原食安會議情境 強調當天發言語氣跟今天一樣

台北市長蔣萬安昨天受訪透露，高雄市長陳其邁在行政院食安法修法會議中的「發言很重」，外界解讀陳其邁發飆。陳其邁今天還原當天情境說，行政院召集會議主要是討論食安修法，包括一些制度性的改革怎麼樣來做，不是在追究責任，或者是爭執誰是誰非，所以他依據專業意見來提出高雄市政府的主張。陳其邁強調，當天的發言語氣跟今天無異。

陳其邁說，「我講話如果要說明，由我來親自說明就好，我的發言人也在旁邊，發言人也可以來代我做說明，我想這個不需要蔣市長來代為轉述」。

陳其邁表示，他主要提出一個修法重點，從這次中聯事件，最重要的是在於風險的分級管理，因為大小油廠差距非常大，中聯市占率高達40%左右，當它出現問題的時候，牽涉中游下游及消費端非常龐大，所以我們認為應該要建立風險分級管理的制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準。

行政管理的部分就由食藥署跟各級地方政府大家共同來配合，包括追查來源，以及查廠、查驗等相關消費端等，或製造端等相關的這些行政管理的事項，權責才會清楚。

陳其邁強調，在整個食安管理，中聯油品事件，它顯示的是一個中央跟地方大家如何強化、互補合作，大家如何在分工上，能夠把權責分得更清楚。如這次中聯油品，從整個原料端到它的製程、產品，如果只驗產品，而在製程上那沒有給予更嚴密的規範，這樣恐怕對油品管理會是一個疏漏，「所以大家是在討論相關的這些制度性的改革」。

此外，有關「20%的部分」，陳其邁說明，此部分就是提及風險的範圍及風險的界定到底是什麼，純粹是在討論整個修法的方向跟制度性的變革。

記者追問，蔣市長覺得你的語氣比較重，這一點你有要否認嗎？陳其邁回應，「我從頭講到尾，就是講我剛剛講的話」。