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影／陳其邁還原食安會議情境 強調當天發言語氣跟今天一樣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天還原他上周參加行政院召開的食安法修法會議的過程，提及當天會議不是在追究責任或爭執誰是誰非。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天還原他上周參加行政院召開的食安法修法會議的過程，提及當天會議不是在追究責任或爭執誰是誰非。記者徐白櫻／攝影

台北市長蔣萬安昨天受訪透露，高雄市長陳其邁在行政院食安法修法會議中的「發言很重」，外界解讀陳其邁發飆。陳其邁今天還原當天情境說，行政院召集會議主要是討論食安修法，包括一些制度性的改革怎麼樣來做，不是在追究責任，或者是爭執誰是誰非，所以他依據專業意見來提出高雄市政府的主張。陳其邁強調，當天的發言語氣跟今天無異。

陳其邁說，「我講話如果要說明，由我來親自說明就好，我的發言人也在旁邊，發言人也可以來代我做說明，我想這個不需要蔣市長來代為轉述」。

陳其邁表示，他主要提出一個修法重點，從這次中聯事件，最重要的是在於風險的分級管理，因為大小油廠差距非常大，中聯市占率高達40%左右，當它出現問題的時候，牽涉中游下游及消費端非常龐大，所以我們認為應該要建立風險分級管理的制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準。

行政管理的部分就由食藥署跟各級地方政府大家共同來配合，包括追查來源，以及查廠、查驗等相關消費端等，或製造端等相關的這些行政管理的事項，權責才會清楚。

陳其邁強調，在整個食安管理，中聯油品事件，它顯示的是一個中央跟地方大家如何強化、互補合作，大家如何在分工上，能夠把權責分得更清楚。如這次中聯油品，從整個原料端到它的製程、產品，如果只驗產品，而在製程上那沒有給予更嚴密的規範，這樣恐怕對油品管理會是一個疏漏，「所以大家是在討論相關的這些制度性的改革」。

此外，有關「20%的部分」，陳其邁說明，此部分就是提及風險的範圍及風險的界定到底是什麼，純粹是在討論整個修法的方向跟制度性的變革。

記者追問，蔣市長覺得你的語氣比較重，這一點你有要否認嗎？陳其邁回應，「我從頭講到尾，就是講我剛剛講的話」。

陳其邁 食安 蔣萬安

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