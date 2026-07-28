影／蔣萬安提「倒閣」總統府：市政是市長的工作 其它屬立院權責

台北市長蔣萬安在號召人民上凱道反毒油後再提「倒閣」，呼籲讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任，甚至在倒閣後總統選舉和立委選舉可以脫鉤。總統府發言人郭雅慧表示，市政是市長的工作，所以該查的食品、該開的會，這就是屬於市政，其它屬於立法院的權責。

郭雅慧呼籲立法院朝野立委能夠盡速完成相關分內工作，尤其是剛剛秘書長反覆提到的總預算，今年度的總預算送到立法院已經超過330多天，到現在都還沒有完成審議。郭雅慧表示下一個年度的總預算在8月31號之前依法是要送進立法院，到時候可能會創下史無前例的狀況，兩個總預算都躺在立法院當中，呼籲立法院各位委員能夠為了國家的進步，盡速的完成總預算審議。